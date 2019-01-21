به گزارش خبرنگار مهر، داوود فیض ظهر دوشنبه در نشست خبری مسئولان کارگروههای تخصصی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان سمنان با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در محل شورای هماهنگی استان، ضمن بیان اینکه سمنان در بین استانهای کشور ازنظر تعداد شرکتهای دانشبنیان در رده دوازدهم جای دارد، ابراز داشت: از میزان ۲۰ هزار شرکت دانشبنیان هدفگذاری شده در کشور تنها دو هزار و ۵۰۰ شرکت راهاندازی شده است.
وی همچنین بابیان اینکه زمان زیادی تا سال ۱۴۰۴ برای تحقق این هدفگذاری وجود ندارد، اضافه کرد: این وضعیت در استان سمنان به این صورت گزارش میشود که در دو پارک علم و فناوری شاهرود و سمنان درمجموع ۵۷ شرکت دانشبنیان راهاندازی شده است.
رئیس کارگروه دانشگاهیان و علم و فناوری استان سمنان بابیان اینکه توسعه شرکتهای دانشبنیان به پیشرفت کشور کمک میکند، ابراز داشت: اگرچه در رتبه دوازدهم جدول جای داریم اما اگر بخواهیم نسبت جمعیت را به تعداد شرکتهای دانشبنیان در استان لحاظ کنیم سمنان در جایگاه نخست قرار خواهد گرفت.
فیض بابیان اینکه تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین شرکتهای دانشبنیان کشور را به خود اختصاص دادهاند، تصریح کرد: این مهم میطلبد تا نسبت به این زمینه تلاشهای جدیتری در استان سمنان صورت گیرد.
وی بابیان اینکه ۳۰ اختراع سطح سه و دو اختراع سطح دو از طریق بنیاد ملی نخبگان استان سمنان ثبتشده است، اضافه کرد: این میزان ۱۰ درصد کل اختراعات استان را شامل میشود و مابقی برای ثبت به مراکز دیگر مراجعه کردند.
رئیس کارگروه دانشگاهیان و علم و فناوری استان سمنان بابیان اینکه علیرغم رشد فناوری اما در خاورمیانه اول و در دنیا رتبه هفدهم را به خود اختصاص دادیم، ابراز داشت: پیشرفتهای بسیاری طی این چهار دهه در حوزه نانو صورت گرفت اما تاکنون به شیوه علمیتر از آنها استفادهنشده است لذا این کارگروه بهانه خوبی برای تولید علم و دانش در راستای توسعه و رشد اقتصادی قلمداد میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، یک هزار برنامه متنوع در سالگرد چهلمین سال پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی در سطح استان سمنان تدارک دیدهشده است.
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