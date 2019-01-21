به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در دومین جلسه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، گفت: در دوران دفاع مقدس با وجود مشکلات اقتصادی و مسائل متعدد، شهدا و ایثارگران با از خودگذشتگی و ایثار کاری بزرگ کرده اند، امروز نیز اگر می خواهیم از مشکلات عبور کنیم باید به فرهنگ ایثار و شهادت مردم اتکا داشته باشیم.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: این یک واقعیت است که هر چقدر مسئولان در جهت تعالی فرهنگ ایثار و شهادت خدمت کنند و ایثارگران را تکریم نمایند در پیشرفت کشور موفق تر خواهیم بود.

جهانگیری با اشاره به منابع محدود دولت برای اداره کشور، گفت: دولت در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های خود تلاش کرده است تا بتواند بیشترین خدمت را به خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان و ایثارگران کشور ارائه کند به طوری که ظرف ۵ سال گذشته بودجه خدمات درمانی به این بخش از جامعه بیش از ۱۰ برابر شده است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه اعضای دولت با فرهنگ ایثار و شهادت غریبه نیستند و مشکلات خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران را درک کرده اند، گفت: نباید تصور شود که عده ای در محلی برای تصمیم گیری نشسته اند که این موضوع برایشان فاقد اهمیت است.

وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت به ما کمک می کند و نحوه رفتار ما با این عزیزان می تواند درس آموزی داشته باشد تا ببینند ما با ایثارگران خود چه رفتاری کرده ایم.

جهانگیری همچنین بر شناساندن ارزش های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید تاکید کرد و گفت: حضور مردم و نقش آنها در برگزاری همایش ها، کنگره ها و یادواره های مربوط به شهدا و ایثارگران چشمگیر و قابل تقدیر است و باید ضمن آسیب شناسی و پرهیز از دولتی شدن برنامه ها در جهت تشویق و حمایت از آنها گام برداشت.

در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و کشور و معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و نیز رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و رییس بنیاد حفظ و نشر آثاردفاع مقدس حضور داشتند چند مصوبه به تصویب رسید.

راهبردها و سیاست های شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، دستورالعمل ساماندهی، حمایت و تشویق تشکل های مردم نهاد در حوزه ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت دبیرخانه شورای عالی از جمله مصوبات شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت بود.