ساخت کتابخانه جدید در بشرویه پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی بعد از ظهر دوشنبه در انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بشرویه گفت: همه ما می دانیم باتوجه به مقاومت ملت ایران در جنگ هشت ساله دفاع مقدس دشمن دیگر توان مقابله و جنگ در حوزه نظامی را با ملت غیورایران اسلامی ندارد.

وی افزود: ناکامی دشمن در حوزه جنگ نظامی سبب شده امروز از مرزهای فرهنگی ورود پیدا کرده و متاسفانه تاحدودی می توان گفت موفق شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی اظهار کرد: تلاش ما در حوزه فرهنگی تاکنون چشمگیر نبوده و باید بدانیم که دشمن در خانه تمام ما ورود پیدا کرده است.

رضایی بیان داشت: با تقویت امور فرهنگی و کتابخوانی در هر شهر می توان با جنگ فرهنگی دشمن نیز مقابله کرد.

وی افزود: اکنون در بشرویه حوزه کتاب و کتابخوانی به یک دغدغه برای مسئولان تبدیل شده که این امر بسیار خوب است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی گفت: بشرویه در همه حوزه های فرهنگی رتبه های اول تا سوم استان را به خود اختصاص می دهد که این نشان از فرهنگ بالای مردم این شهر داشته و وظیفه مسئولان را سنگین تر می کند.

رضایی به مشکلات کتابخانه عمومی بشرویه از قبیل نداشتن فضای مناسب و کمبود نیرو اشاره کرد و گفت: از این پس کتابخانه های که قرار است در هر شهرستانی بسازیم یک مرکز فرهنگی شامل بخش های متفاوت بوده که پیگیری ها و اعتبارات خاص خود را خواهد داشت.

وی افزود: بکارگیری نیروی دولتی نیز کار سختی است که در صورت وجود مکان قطعا می توان برای جذب نیرو راحت تر اقدام کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی با اشاره به جشنواره رضوی که یکی از بخش های آن کتاب و کتابخوانی است، افزود: کتابخانه بشرویه در بخش خانوادگی‌رضوی مقام چهارم را در سطح کشور کسب کرده که باتوجه به مشکلات پیش روی کتابخانه شهر، این اقدام بزرگ و قابل تقدیری ست.

رضایی ادامه داد: بشرویه در جشنواره رضوی از نظر تعداد افراد شرکت کننده رتبه دوم را در استان داشته است.

وی گفت: سرانه عضویت کتابخانه بشرویه به نسبت جمعیت در رتبه دوم استان قرار گرفته و در سرانه امانت به نسبت عضویت رتبه اول را در استان دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی خواستار پیگیری جدی و منسجم مسئولان شهر ارسک به منظور ساخت کتابخانه این شهر با کمک قلمچی شد.

رضایی همچنین درخصوص راه اندازی کتابخانه در روستای غنی آباد بخش مرکزی بشرویه نیز افزود: باتوجه به وجود جمعیت ثابت بالا و همچنین جمعیت عشایری در این روستا امیداست با همکاری مسئولان مربوطه و تامین مکان و انجام اقدامات لازم از سوی آنها، کتابخانه را در غنی آباد راه اندازی کرده و اداره کل کتابخانه ها نیز تجهیز و تامین نیروی آن را عهده دار می شود.

فرماندار شهرستان بشرویه نیز در این جلسه با تاکید براینکه مکان برای احداث کتابخانه جدید هرچه سریعتر باید در نظر گرفته شود، افزود: طی مهلت یک هفته الی ده روز آینده مسئولان مرتبط جهت تامین مکان ساخت کتابخانه جدید در بشرویه با بازدید و درنظر گرفتن نظرات کارشناسان باید مکان را تعیین کنند.

علیرضا زمان زاده افزود: برای توسعه کتابخانه فعلی بشرویه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان را در نظر گرفته ایم که درصورت نیاز اعتبار بیشتری را اختصاص خواهیم داد.

وی گفت: اگر مکان برای ساخت کتابخانه جدید نیز در نظر گرفته شود می توانیم اعتبارات بیشتری بگذاریم.

فرماندار بشرویه بر ساخت کتابخانه در خور شان شهرستان در محدوده داخل شهر بشرویه تاکید کرد.

مسئول کتابخانه های عمومی شهرستان بشرویه نیز در این جلسه گفت: کمبود نیروی انسانی یکی از جدی ترین مشکلات کتابخانه بشرویه است.

مریم کیانی افزود: در شهر ارسک نیز این معضل وجود داشته و کتابخانه با یک کتابدار و مسئول کتابخانه، در فضای فیزیکی نامناسب و با بیش از ۳۰۰ نفر عضو اداره می شود.

وی ادامه داد:متاسفانه وضعیت کمبود نیرو و نامناسب بودن فضا علی رغم وجود نیروی پرتلاش کتابدار و نحوه پاسخدهی مطلوب موجب کم شدن تعداد عضویت می شود.

مسئول کتابخانه های عمومی شهرستان بشرویه با اشاره به داشتن سه نیرو در کتابخانه بشرویه، افزود: کمبود شدید فضای مطالعاتی، در کتابخانه ملاعبدالله بشرویه نیز احساس می شود.

مسئول کتابخانه های عمومی شهرستان بشرویه به کسب مقام کتابخانه برتر استان در ارسک توسط خانم عباسپور در مسابقات رضوی و نیز کسب رتبه چهارم کشوری، کتابخانه بشرویه در بخش خانوادگی‌رضوی با ۱۵۳ خانواده اشاره کرد.