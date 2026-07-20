علیرضا حیدری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع دو زمینلرزه به بزرگی ۵.۷ و ۵.۲ ریشتر در حوالی کوزران، تمامی دستگاههای امدادی استان کرمانشاه به حالت آمادهباش درآمدهاند.
وی با بیان اینکه این زمینلرزهها ساعت ۷:۱۳ و ۷:۱۸ صبح امروز (دوشنبه ۲۹ تیرماه) و در عمق ۸ و ۱۳ کیلومتری زمین رخ دادهاند، افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، با دستور ویژه و تأکید استاندار کرمانشاه، مدیران ستادی، فرماندار شهرستان کرمانشاه و مسئولان دستگاههای مرتبط بهصورت میدانی در منطقه حاضر شدند تا روند مدیریت حادثه، ارزیابی شرایط و هماهنگی عملیات امدادی را دنبال کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: همزمان با وقوع این زمینلرزهها، تیمهای ارزیاب و امداد و نجات دستگاههای امدادی برای بررسی خسارات احتمالی و ارائه خدمات مورد نیاز به مناطق نزدیک کانون زلزله اعزام شدند و تمامی پایگاههای جمعیت هلالاحمر استان نیز در وضعیت آمادهباش کامل قرار گرفتند.
حیدری با اشاره به اینکه این زمینلرزه در بیشتر نقاط استان کرمانشاه احساس شده است، گفت: ارزیابیهای میدانی همچنان ادامه دارد و تاکنون گزارشی از خسارات قابل توجه یا تلفات جانی دریافت نشده است.
وی تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی درباره ابعاد حادثه و خسارات احتمالی پس از پایان بررسیهای کارشناسی و جمعبندی گزارشهای میدانی، از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
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