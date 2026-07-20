حجت‌الاسلام محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: با شهادت کودکان در جنگ‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و همچنین شهادت جمعی از خردسالان مظلوم، امروز بیش از گذشته می‌توان مصیبت حضرت رقیه (س) و اندوه حضرت زینب کبری (س) در خرابه شام را درک کرد.

وی افزود: مادران و خواهرانی که در این تجمعات شبانه حضور دارند، ادامه‌دهندگان پرچم پیام‌رسانی عاشورا هستند و همان رسالتی را بر دوش دارند که حضرت زینب کبری (س) پس از واقعه کربلا بر عهده گرفت.

امام‌جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: بانوان متدین و مؤمن از چندین جهت در استمرار راه سیدالشهدا (ع) و زنده نگه داشتن دین خدا نقش‌آفرین هستند که نخستین رسالت آنان، تربیت فرزندانی شجاع، غیور و مدافع حق است.

رضایی تصریح کرد: رزمندگانی که امروز در گرمای طاقت‌فرسای مناطق عملیاتی، به‌ویژه در جنوب کشور، از امنیت و عزت ایران اسلامی دفاع می‌کنند، تربیت‌یافتگان دامان مادرانی هستند که پیرو حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) بوده‌اند.

وی بیان کرد: دومین رسالت بانوان، پیام‌رسانی و دفاع از ولایت است؛ همان‌گونه که حضرت صدیقه طاهره (س) با خطبه فدکیه و حضرت زینب کبری (س) با خطبه‌های کوفه و شام، حقانیت ولایت را برای همیشه در تاریخ ماندگار کردند.

امام‌جمعه موقت اردستان ادامه داد: بانوان جامعه اسلامی نیز از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون، در راهپیمایی‌ها، پشتیبانی از جبهه‌ها، تأمین نیازهای رزمندگان و حضور در صحنه‌های مختلف دفاع از ارزش‌های دینی، حضوری مؤثر و آگاهانه داشته‌اند.

رضایی اضافه کرد: حضور بانوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، به‌ویژه در مراسم‌های دینی و انقلابی، همواره پررنگ و همراه با بصیرت بوده و آنان در دفاع از دین و ولایت، دوشادوش مردان ایفای نقش کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش عزاداری بانوان در حفظ فرهنگ عاشورا، بیان کرد: اشک، سوگواری و مرثیه‌سرایی بانوان از زمان حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) تاکنون، یکی از مهم‌ترین عوامل زنده ماندن قیام عاشورا، معنویت و فرهنگ ایثار بوده است.

امام‌جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: این اشک‌ها و مجالس عزاداری، مظلومیت اهل‌بیت (ع) را در طول تاریخ زنده نگه داشته و پیام عاشورا را نسل به نسل منتقل کرده است.

رضایی تصریح کرد: بانوان در میدان جهاد و شهادت نیز همواره پیشگام بوده‌اند؛ از شهادت حضرت سمیه در صدر اسلام و زنان حاضر در واقعه عاشورا گرفته تا زنان و کودکان شهید دوران دفاع مقدس و شهدای مظلوم جنگ‌های اخیر.

وی ادامه‌ داد: دختران، مادران و زنان جامعه اسلامی همواره در کنار مردان، برای حفظ دین خدا، ارزش‌های اسلامی و دفاع از میهن اسلامی ایستادگی کرده و در این مسیر نقش‌آفرین بوده‌اند.

امام‌جمعه موقت اردستان در پایان ابراز امیدواری کرد: به برکت عنایات حضرت زینب کبری (س)، حضرت صدیقه طاهره (س) و حضرت رقیه (س)، همه دختران جامعه اسلامی بیش از پیش در مسیر ارزش‌های دینی گام بردارند و وحدت و انسجام مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در جامعه بیش از گذشته تقویت شود.

رضایی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به ملت عراق، یادآور شد: معظم‌له از میزبانی کریمانه مردم، عشایر و قبایل عراق از زائران و نیز مراسم باشکوه تشییع شهدا قدردانی کردند و تأکید داشتند که در آستانه اربعین حسینی، بار دیگر شعار «حب‌الحسین یجمعنا» جلوه‌ای از وحدت امت اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.