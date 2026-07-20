اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در حاشیه غربی شهر کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر نجفی، گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با حضور جمعی از مسئولان استانی و مشارکت یگانهای انتظامی، پلیسهای تخصصی و گشتهای رضویون بسیج، در مناطق حاشیه غربی شهر کرمان اجرا شد.
وی افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، ارتقاء امنیت اجتماعی، افزایش احساس امنیت شهروندان، شناسایی و پاکسازی نقاط جرمخیز، پاتوقهای مجرمان و مناطق آلوده و برخورد قاطع با افرادی است که با اقدامات مجرمانه خود، آرامش و امنیت جامعه را مختل کرده اند و تا رسیدن به اهداف پیشبینیشده با جدیت ادامه خواهد داشت.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی، عملیاتی و همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، با هرگونه اقدامی که امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
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