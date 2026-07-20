واکنش کاریکاتوریست برزیلی به قهرمانی اسپانیا و حقارت ترامپ

به گزارش خبرنگار مهر، گیلمار فراگا هنرمند کاریکاتوریست برزیلی، دقایقی پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، کارتونی جدید منتشر کرد.

در این اثر کارتونی، لامین یامال با پرچم فلسطین در دست با قدی بلندتر از ترامپ، در حال گرفتن جام از دستان اوست در حالی که اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در شمایل سگی کنار ترامپ کوتاه قد قرار گرفته است.

قبل از این نیز، گیلمار اثری از یامال ترسیم کرده بود که در آن، این بازیکن اسپانیایی پرچم فلسطین را در دست گرفته است که برگرفته از تصویری واقعی از لامین یامال بود که پرچم فلسطین را برافراشته بود.