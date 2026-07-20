به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر ساعت ۷:۱۳ صبح دوشنبه ۲۹ تیرماه حوالی شهر کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۴۶.۴۳ درجه و عرض جغرافیایی ۳۴.۵۶ درجه و در عمق هشت کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

۵ دقیقه بعد در ساعت ۷:۱۸ زمین لرزه دیگری از عمق ۱۳ کیلومتری به بزرگی ۵.۷ ریشتر همین نتطقه را لرزاند.

کوزران با فاصله ۱۷ کیلومتری نزدیک‌ترین شهر به کانون این زمین‌لرزه بوده و شهرهای گهواره در فاصله ۲۳ کیلومتری و روانسر در فاصله ۲۶ کیلومتری نیز در نزدیکی محل وقوع زلزله قرار دارند.

همچنین فاصله کانون زمین‌لرزه تا شهر کرمانشاه ۶۵ کیلومتر و تا سنندج ۹۸ کیلومتر اعلام شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر توسط دستگاه‌های امدادی و مسئول در حال انجام است.