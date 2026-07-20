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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۳

دو زمین‌لرزه ۵.۷ و ۵.۲ ریشتری حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند

دو زمین‌لرزه ۵.۷ و ۵.۲ ریشتری حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند

کرمانشاه - دو زمین‌لرزه‌ به بزرگی۵.۷ و ۵.۲ ریشتر صبح دوشنبه حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر ساعت ۷:۱۳ صبح دوشنبه ۲۹ تیرماه حوالی شهر کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۴۶.۴۳ درجه و عرض جغرافیایی ۳۴.۵۶ درجه و در عمق هشت کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

۵ دقیقه بعد در ساعت ۷:۱۸ زمین لرزه دیگری از عمق ۱۳ کیلومتری به بزرگی ۵.۷ ریشتر همین نتطقه را لرزاند.

کوزران با فاصله ۱۷ کیلومتری نزدیک‌ترین شهر به کانون این زمین‌لرزه بوده و شهرهای گهواره در فاصله ۲۳ کیلومتری و روانسر در فاصله ۲۶ کیلومتری نیز در نزدیکی محل وقوع زلزله قرار دارند.

همچنین فاصله کانون زمین‌لرزه تا شهر کرمانشاه ۶۵ کیلومتر و تا سنندج ۹۸ کیلومتر اعلام شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر توسط دستگاه‌های امدادی و مسئول در حال انجام است.

کد مطلب 6893116

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    نظرات

    • اوستا IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
      0 0
      پاسخ
      به راحت ۶ثانیه طول کشید
    • حسین US ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خداوند در این شرایط فعلی به مردم کمک کند ،ملت دیگه توان خسارات و ویرانی را ندارند و خسته و درمانده شدیم ،

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