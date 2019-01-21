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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۰

مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان شرقی خبر داد:

القای ناکارآمدی نظام فتنه جدید دشمنان است

القای ناکارآمدی نظام فتنه جدید دشمنان است

تبریز- مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان شرقی گفت: فتنه جدیدی که مقام معظم رهبری نیز نسبت به آن هشدار داده اند عملیات روانی دشمن برای ناکارآمد نشان دادن نظام است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری امروز در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به عداوت و کینه توزی دشمنان نسبت به نظام جمهوری اسلامی افزود: طی ماه های اخیر عملیات روانی دشمن در فضای مجازی در این راستا حرکت کرده و برای بروز فتنه های جدید برنامه ریزی می کنند.

وی اظهار داشت : مهم ترین کلید واژه فتنه نیز عبارت و القای ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی است .

صفری ادامه داد: برای جلوگیری از عملیات روانی دشمن مدیران کل دستگاه ها و ادارات باید عملکرد ۴۰ساله خود را تبیین و در مورد  آن روشنگری کنند.

مدیر کل صدا و سیمای استان تصریح کرد :فتنه آینده دشمنان روی افکار عمومی بوده و اگر درست مدیریت کنیم می توانیم بر فتنه های دشمنان پیروز شویم.

کد مطلب 4519617

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