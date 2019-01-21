القای ناکارآمدی نظام فتنه جدید دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری امروز در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به عداوت و کینه توزی دشمنان نسبت به نظام جمهوری اسلامی افزود: طی ماه های اخیر عملیات روانی دشمن در فضای مجازی در این راستا حرکت کرده و برای بروز فتنه های جدید برنامه ریزی می کنند.

وی اظهار داشت : مهم ترین کلید واژه فتنه نیز عبارت و القای ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی است .

صفری ادامه داد: برای جلوگیری از عملیات روانی دشمن مدیران کل دستگاه ها و ادارات باید عملکرد ۴۰ساله خود را تبیین و در مورد آن روشنگری کنند.

مدیر کل صدا و سیمای استان تصریح کرد :فتنه آینده دشمنان روی افکار عمومی بوده و اگر درست مدیریت کنیم می توانیم بر فتنه های دشمنان پیروز شویم.