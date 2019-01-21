احقاق حقوق موقوفات مهمترین وظیفه سازمان اوقاف است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مدیرکل، معاونین و روسای اوقاف قم اظهار کرد: اوقاف و امور خیریه یکی از ادارات مهمی است که وظایف و کارکردهای آن بسیار سنگین و دشوار است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم امروز، وقف و موقوفات هستند که همه امور مربوط به آن بر عهده سازمان اوقاف و ادارات کل آن در استان‌ها گذاشته شده است.

این مرجع تقلید اظهار داشت: مدیران جدید سازمان اوقاف و اداره کل اوقاف استان قم باید از بهترین شیوه‌ها و ایده‌ها نو در این مسیر استفاده کنند.

وی ادامه داد: برخی افراد در جایگاهی که قرار دارند، چنان خدماتی ارائه می‌دهند که همواره نام نیکی از آن‌ها باقی می‌ماند و ذخیره آخرتشان هم هست، همه مدیران باید این الگو را مد نظر قرار دهند و در همین مسیر حرکت کنند.

آیت‌الله علوی گرگانی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ وقف عنوان کرد: می‌توان جلساتی با حضور مسئولان و متولیان موقوفات برگزار کرد و در این نشست‌ها از بزرگان منطقه‌ای هم دعوت شود.

استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه در زمینه موقوفات سازمان اوقاف باید در راستای حل آن‌ها از شیوه‌های خلاقانه استفاده کند خاطرنشان کرد: احیای موقوفات که یکی از وظایف سازمان اوقاف به شمار می‌رود از مهم‌ترین کارکردهای این سازمان به شمار می‌رود.

وی افزود: اقداماتی که در این راستا صورت گرفته موجب احیای برخی موقوفات شده و مردم از ثمرات و برکات آن‌ها بهره‌مند شده‌اند.

آیت‌الله علوی گرگانی همت عالی و نیت خالصانه را راه حل بسیاری از مشکلات دانست و تصریح کرد: اگر انسان با نیت الهی وارد میدان شود، خداوند هم رحمت خود را شامل حال آدمی می‌کند و مردم را به سوی متولی کار خیر متمایل می‌سازد.

استاد حوزه علمیه قم گفت: خداوند وعده داده که همراه محسنین و نیکوکاران است و این بزرگ‌ترین دلگرمی برای انجام کار خیر است.

وی ضمن تبریک به حجت‌الاسلام اسکندری به دلیل انتصاب به عنوان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: از خداوند توفیق روزافزون شما را خواستارم و امیدوارم در انجام وظایف شرعی و سازمانی خود موفق باشید.

آیت‌الله علوی گرگانی احقاق حقوق موقوفات را یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان اوقاف دانست و گفت: لازم است برای این منظور فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی شفاف صورت بگیرد تا مردم نسبت به وقف و موقوفات آگاه شوند.

اجرای امینانه نیت واقفان اولویت سازمان اوقاف برای جلب اعتماد عمومی است

مدیرکل اوقاف استان قم نیز در این دیدار گفت: حرکت در مسیر شرع و قانون و اجرای امینانه نیت واقفان موجب افزایش اعتماد عمومی به سازمان اوقاف و مسئله وقف می‌شود.

حجت‌الاسلام عباس اسکندری با اشاره به وظایف سازمان اوقاف اظهار کرد: در طول تاریخ، واقفان نیک‌اندیش بسیاری با هدف خدمت به مکتب اهل بیت(ع)، املاک خود را وقف کرده‌اند و برکات آن‌ها هنوز نصیب جامعه می‌شود.

وی افزود: موقوفات فراوانی در ایران به ویژه شهر قم وجود دارند که دارای نیت‌های مختلف هستند و نیازهای گوناگون را مد نظر داشته‌اند که بیشتر آن‌ها مربوط به روضه‌خوانی برای سیدالشهدا(ع) و سایر ائمه اطهار(ع) و نیز خدمت به مردم در حوزه‌های درمان، سلامت و پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و حوزه‌های علمیه هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به وظایف سازمانی این اداره کل گفت: حفظ و حراست از موقوفات به عنوان امانت‌های مردمی و تلاش در راستای اجرای امینانه نیت واقفان از جمله این وظایف به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: مراجع عظام تقلید پیوسته به مردم و مسئولان توصیه و ارشاد لازم را داشته‌اند که اداره کل اوقاف نمی‌تواند نسبت به حقوق موقوفات کوتاه بیاید، زیرا چنین اختیاری هم نداریم و شرع و قانون این اجازه را نداده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه برخی مواقع شاهد عدم تمکین در مقابل نیت اصلی موقوفات هستیم گفت: بهره‌برداری از رقبات موجود باید کاملاً بر اساس نیت واقفان باشد تا موجب تداوم فرهنگ وقف شود.

وی توسعه مکتب اهل بیت(ع) و کمک به اقشار ضعیف جامعه را از جمله مهم‌ترین نیت واقفان دانست و افزود: لازم است به گونه‌ای عمل کنیم که مردم به سازمان اوقاف اعتماد داشته باشند و این اعتماد هر روز بیشتر شود، اگر در مسیری که شرع و قانون برایمان در نظر گرفته‌اند حرکت کنیم، اعتماد عمومی به سازمان اوقاف افزایش می‌یابد.

حجت‌الاسلام اسکندری با تاکید بر حمایت بزرگان و مسئولان از ادارات کل اوقاف در راستای اجرای وظایف شرعی و سازمانی عنوان کرد: در صورت حمایت همه جانبه مردم و مسئولان و نیز رهنمودهای بزرگان، می‌توانیم امانت‌دار خوبی در زمینه احقاق حقوق موقوفات و اجرای امینانه نیت واقفان باشیم.