  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۳۸

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان:

بیش از ۲۵ تن شیرخشک قاچاق در سراوان کشف شد

بیش از ۲۵ تن شیرخشک قاچاق در سراوان کشف شد

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ۲۵ تن و ۲۵۰ کیلوگرم شیرخشک قاچاق در بازرسی از یک دستگاه تریلی در سراوان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: روز گذشته یکی از تیم های مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور «خاش - سراوان» به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند.

وی گفت: ماموران انتظامی سراوان پس از متوقف کردن خودرو با علائم هشدار دهنده در بازرسی از آن ۲۵ تن و ۲۵۰ کیلوگرم شیرخشک قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به توقیف خودرو تریلی تصریح کرد: با توجه به تاثیر منفی پدیده شوم قاچاق کالا بر اقتصاد کشور، مجموعه انتظامی استان با تلاش شبانه روزی تمامی یگان های تابعه خود و با قدرت تمام با هرگونه قاچاق مقابله و مبارزه خواهد کرد.

کد مطلب 4519706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها