به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم مقیمی حاجی ظهر دوشنبه در نشست خبری که در سالن کنفرانش انجمن‌های علمی حوزه برگزار شد، با اشاره به چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: بنا بر تصمیم‌های اتخاذ شده مقرر شد موضوع ویژه‌ای با عنوان انقلاب اسلامی در بین محورهای بیستمین همایش کتاب حوزه قرار بگیرد.

وی با اشاره به استقبال شرکت کنندگان از موضوع ویژه این همایش، بیان کرد: ۱۴۶ کتاب از سوی حوزویان که با موضوع انقلاب به رشته تحریر در آمده بود به دبیرخانه همایش رسید.

دبیر علمی همایش کتاب سال حوزه با اشاره به شمار کاندیداهای اصلی آثار ارسالی که با موضوع ویژه به دبیرخانه رسیده است، تصریح کرد: از شمار ۱۴۶ کتاب که با موضوع انقلاب به دبیرخانه رسیده بود ۹ اثر به عنوان کاندیدای اصلی انتخاب شد که از این میان نیز سه اثر برتر معرفی و تجلیل می‌شوند.

وی با بیان اینکه مهمترین رسالت حوزه‌های علمیه ترویج آموزه‌های دینی است، گفت: در این راستا آثاری که با موضوع فرهنگی و تبلیغی مورد نگارش قرار گرفته به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ارسال هزار و ۱۷۲ اثر به دبیرخانه

حجت‌الاسلام مقیمی حاجی با اشاره به شمار کل آثار ارسالی به دبیرخانه بیستمین همایش کتاب حوزه بیان کرد: هزار و ۱۷۲ اثر در مجموع به دبیرخانه رسید که شامل کتاب و پایان نامه سطح چهار می‌شد.

وی ادامه داد: آثار ارسالی در ۱۸ گروه علمی مورد ارزیابی اجمالی قرار گرفت که از این تعداد ۲۱۹ اثر توانستند با توجه به شرایط کیفی برتری که داشتند از میان ۵۱ اثر کاندیدای نهایی بشوند.

دبیر علمی همایش کتاب سال حوزه از معرفی و تجلیل آثار برگزیده در چهارم بهمن‌ماه خبر داد و بیان کرد: از مجموع آثار ارسالی یک هزار و ۲۵ اثر توسط نویسندگان ایرانی و ۱۴۷ کتاب نیز از سوی نویسندگان غیر ایرانی نوشته شده است.

وی با اشاره به انحصاری نبودن آثار ارسالی به زبان فارسی، گفت: از مجموع کتب ارسالی به دبیرخانه ۶۳ کتاب به زبان عربی، سه کتاب به زبان انگلیسی و پنج کتاب به سایر زبان‌های ملل اختصاص دارد که در بخش کتب ارسالی به زبان‌های خارجی بیشترین استقبال و ارسال اثر از سوی کشورهای عراق و لبنان اختصاص دارد.

برگزاری دومین دوره مقالات علمی پژوهشی

حجت‌الاسلام مقیمی حاجی در بخش دیگری از سخنان خویش از برگزاری دومین دوره مقالات علمی پژوهشی خبر داد و تصریح کرد: این دوره نیز در کنار همایش کتاب سال حوزه برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: امسال در کنار آثار علمی پژوهشی و ترویجی بر اساس اهداف و مأموریت‌های حوزوی، به صورت جداگانه برای آثار فرهنگی تبلیغی تصویب شد که ما در این دوره آن را اجرایی کردیم.

دبیر علمی همایش کتاب سال حوزه با تأکید بر اینکه امسال دومین جشنواره مقالات علمی حوزه را نیز هم‌زمان با همایش کتاب سال برگزار خواهیم کرد، گفت: در این زمینه نیز ۴۷ نشریه در جشنواره دوم شرکت کردند و در این میان ۱۲۵ مقاله از سوی اعضای هیئت تحریریه مورد ارزیابی قرار گرفت و ۵۶ مقاله به عنوان آثار منتخب انتخاب شد.

وی محورهای الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، فضای مجازی، انقلاب اسلامی و خانواده را اصلی‌ترین محورها معرفی کرد و گفت: محورهای یاد شده بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت.

همکاری ۲۵۰ ارزیاب در رشته‌های مختلف با دبیرخانه

حجت‌الاسلام مقیمی حاجی از همکاری ۲۵۰ ارزیاب در رشته‌های مختلف با دبیرخانه خبر داد و عنوان کرد: در میان آثار ارسالی هزار و ۱۱۳ کتاب و پایان نامه برای برادران و ۵۹ کتاب و پایان‌نامه به خواهران اختصاص دارد.

وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به زمان برگزاری بیستمین همایش کتاب حوزه خاطرنشان کرد: این همایش پنجشنبه چهارم بهمن‌ماه در سالن همایش‌های مدرسه علمیه دارالشفاء برگزار و از خدمات علمی مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی(ره) و آیت الله موسوی خلخالی از علمای خراسان تجلیل خواهد شد و آیت الله العظمی مکارم شیرازی و آیت الله اعرافی در این همایش سخنرانی خواهند کرد.