به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع آگاه در وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد که در حمله طالبان به یک واحد نظامی در این کشور، بیش از ۱۰۰ نیروی امنیتی کشته شده اند.

این منبع آگاه در این خصوص اعلام کرد: اطلاعاتی در اختیار داریم که نشان از کشته شدن ۱۲۶ نفر در حمله امروز دارد.

یک مقام ولایت «میدان‌وردک» افغانستان نیز اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ نفر در این حمله کشته شده اند.

صبح امروز یک انفجار انتحاری در مقابل یکی از ساختمان های ریاست امنیت ملی افغانستان در ولایت میدان وردک به وقوع پیوست.

به گفته رسانه های افغانستان پس از این حمله انتحاری مهاجمان مسلح وارد این ساختمان شده اند.

گروه طالبان با انتشار خبری مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.