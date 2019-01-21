دولت خواستار استرداد یک لایحه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه کوچک‌تر، چابک‌تر و تخصصی‌تر در حوزه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» و تشکیل وزارتخانه‌های «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» را در قالب متن لایحه و با قید دوفوریت جهت سیر مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه کرد.

لایحه یادشده در جلسه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ هیئت وزیران تصویب و طی نامه شماره ۵۸۲۷۶/۵۵۵۹۳ مورخ ۷ مردادماه ۱۳۹۷ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

هیئت وزیران در جلسه ۴ مهر ماه ۱۳۹۷ نظر به عدم تصویب فوریت برای لایحه مذکور، حسب درخواست سازمان اداری و استخدامی کشور، بررسی لایحه یادشده با اولویت را از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که مراتب طی تصمیم نامه شماره ۸۷۹۴۹/۵۵۸۰۲ مورخ ۵ مهرماه ۱۳۹۷ ابلاغ شد.

با توجه به اینکه لایحه یادشده در جلسه علنی ۹ مردادماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مطرح شد و فوریت آن به تصویب نرسید و به صورت عادی اعلام وصول شد و به کمیسیون اموراجتماعی ارجاع گردید و پس از تصویب در کمیسیون مزبور، مراتب در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گرفته است معاونت امور مجلس رییس جمهور درخواست کرد، نظر به تعیین وزیر جدید برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای ادامه سیر مراحل تصویب و یا استرداد لایحه فوق، هیئت وزیران اعلام نظر کند.

بر این اساس در اجرای ماده ۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران به دلیل تغییر در اولویت‌های کنونی دولت، شرایط جاری کشور و لزوم تمرکز وزارتخانه‌ بر مأموریت‌های قانونی در جلسه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷ استرداد لایحه "تشکیل وزارتخانه‌های "رفاه و تأمین اجتماعی" و "کار و تعاون" را به تصویب رسانید و خواستار استرداد لایحه مذکور از مجلس شورای اسلامی شده است.