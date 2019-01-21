به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف با اشاره به تداوم بازداشت خبرنگار پرس تی وی طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: لازم است دولت آمریکا توضیح دهد چگونه درباره مرضیه هاشمی- به عنوان یک خبرنگار و مادربزرگ - آنقدر خطر فرار از کشور وجود دارد که ایشان بایستی تا زمان اتمام فرایند ادای شهادت مقابل هیئت منصفه، همچنان در زندان بماند؟ ۵۰ سال بعد از ترور مارتین لوتر کینگ، آمریکا هنوز حقوق شهروندی زنان و مردان سیاه‌پوست را نقض می‌کند.