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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۳۳

ظریف:

آمریکا هنوز حقوق مدنی زنان و مردان سیاه‌پوست را نقض می‌کند

آمریکا هنوز حقوق مدنی زنان و مردان سیاه‌پوست را نقض می‌کند

وزیر خارجه کشورمان در واکنش به بازداشت‌ مجری شبکه پرس‌تی‌وی نوشت: آمریکا هنوز حقوق زنان و مردان سیاه‌پوست را نقض می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف با اشاره به تداوم بازداشت خبرنگار پرس تی وی طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: لازم است دولت آمریکا توضیح دهد چگونه درباره مرضیه هاشمی- به عنوان یک خبرنگار و مادربزرگ - آنقدر خطر فرار از کشور وجود دارد که ایشان بایستی تا زمان اتمام فرایند ادای شهادت مقابل هیئت منصفه، همچنان در زندان بماند؟ ۵۰ سال بعد از ترور مارتین لوتر کینگ، آمریکا هنوز حقوق شهروندی زنان و مردان سیاه‌پوست را نقض می‌کند.

کد مطلب 4519920
هادی رضایی

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