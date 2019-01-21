تسریع در اجرای پروژه های آبرسانی و مدیریت مصرف جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان روز دوشنبه با حضور نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی، مدیران صنعت آب و برق استان در شرکت آب منطقه ای قزوین برگزار شد.

روح الله بابایی صالح رئیس مجمع نمایندگان استان دراین جلسه اظهارداشت:درشرایط بحران آب اگر نتوانیم نیازها رامدیریت کنیم با مشکلات و چالش های جدی روبرو خواهیم شد لذا باید مناطق استان قزوین که در فصول مختلف به آب احتیاج مبرم دارند شناسایی شده و با برنامه ریزی دقیق و مدون و بازدید مداوم از این مناطق تخصیص آب در فصول مختلف با برنامه ریزی و رعایت شرایط دشت قزوین از نظر منابع آبی صورت گیرد.

بابایی صالح تصریح کرد: همکاری همه جانبه شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان نقش بسزایی در تحقق پروژه های زیربنایی در زمینه آب و برق در استان دارد و امیدواریم با تداوم این روند بتوانیم پاسخگوی نیازهای ضروری مردم در این شرایط بحرانی باشیم.

داود محمدی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم در خصوص اعتبارات تخصیص داده شده در استان گفت: پیگیری های لازم برای بهره برداری پروژه های استانی انجام شده و با قدرت بیشتر این امر دنبال خواهد شد تا بتوانیم شاهد تسریع در اجرای پروژه ها در موعد مقرر باشیم.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی اولویت ما تأمین مالی پروژه ها از محلی غیر از بودجه جاری و عمرانی دولت و استفاده از روش های دیگر چون BOT، BOO با کمک بخش خصوصی است.

بهمن طاهرخانی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به شرایط کشور و بحران اقتصادی پیش رو بیان کرد: امروزه شرایط به گونه ای است که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری کارها باید بصورت جهادی و انقلابی پیش برود و عملکرد ما طوری باشد که رضایت مردم در همه زمینه ها جلب شود زیرا با حمایت مردم می توانیم ضمن حفظ ارزش های انقلاب اسلامی در مسیر توسعه گام برداریم.

حمید پویا رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان در این جلسه گفت: از ابتدای سال آبی تاکنون میزان بارندگی در استان ۱۹۰ میلیمتر بوده که در مقایسه با میزان بارندگی در دراز مدت که ۱۲۰ میلیمتر ثبت شده و نسبت به بارندگی سال گذشته که ۵۰ میلیمتر بوده افزایش چشمگیری داشته و امیدواریم با افزایش بارندگی ها در فصل زمستان شاهد تغییر مثبتی در ذخایر منابع آبی دشت قزوین باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین در خصوص توزیع اعتبارات استانی در مورد پروژه های این شرکت گفت: ساخت سد نهب با پیشرفت فیزیکی ۹۱ درصدی، ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سد نهب، سد بالاخانلو با پیشرفت فیزیکی ۶۱ درصد، مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، مرمت و بازسازی اساسی شبکه آبیاری و زهکشی، تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی و انتقال آب از سد طالقان به ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستای استان قزوین از مهمترین فعالیتهای انجام شده و در دست اجراست.

در ادامه فرهور مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی گفت: این نیروگاه هر سال در تابستان ۲.۵ برابر نیاز مصرفی استان برق تولید می کند که این میزان در فصل زمستان به دلیل تعمیرات حدود ۱.۵ برابر نیاز مصرفی استان است.

وی بیان کرد: میزان برق تولیدی نیروگاه شهید رجایی بیش از ۴.۵ درصد برق تولیدی کل کشور است که وارد شبکه بهره برداری کشور می شود.