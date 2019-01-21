توسعه بوم گردی در قزوین در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان قزوین، روز دوشنبه در جلسه‌ای با حضور سید محسن دلبری مدیرکل امور استانها و حاجی شیزری مدیر کل توسعه منابع انسانی و رفاه سازمان میراث فرهنگی کشور، معاونین و جمعی از کارکنان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین علیرضا خزائلی به عنوان سرپرست این سازمان معرفی شد.

سید محسن دلبری مدیرکل هماهنگی امور استان‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در این جلسه با اشاره به موقعیت استان قزوین گفت: قزوین با سابقه تمدنی و فرهنگی درخشان، موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیم یکی از مراکز مهم گردشگری کشور است و با توجه به دوره‌های مختلف تاریخی و تختگاهی در دوره صفوی، آثار فراوانی دارد که با معرفی شایسته می‌تواند از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوبی در جهت توسعه و رونق گردشگری استفاده کند.

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های سازمان میراث فرهنگی کشوراظهارداشت: قزوین از پتانسیل‌های متعددی برخوردار است و سرپرست جدید باید با توجه به رویکرد سازمان اولویت‌هایی را تعریف کند و نگاه ویژه ای به همکاران و ظرفیت‌های درون سازمانی و ارتقاء توان آنها و حفظ و احیای آثار تاریخی به عنوان رسالت مهم سازمانی داشته باشد.

وی بیان کرد: همچنین برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصاد این بخش، حمایت از برنامه‌های استارت آپ‌ها و توسعه بوم‌ گردی در استان، ترویج و توسعه صنایع دستی جهت ایجاد اشتغال و درآمدزایی، رعایت دقیق قانون و مقررات در پروژه‌ها و مناقصه‌ها باید در دستور کار مدیریت جدید باشد.

دلبری ضمن تقدیر از خدمات محمدعلی حضرتی مدیرکل سابق افزود: استان قزوین در حوزه‌های مختلف میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بسیار توانمند عمل کرده و از استان‌های موفق کشور به شمار می‌رود که جا دارد از خدمات ارزنده و تلاش مدیرکل سابق در راستای پیشبرد اهداف سازمان تشکر کرد.

در این جلسه علیرضا خزائلی سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با اشاره به خدمات ارزنده محمدعلی حضرتی مدیرکل سابق این اداره کل گفت: جانبازان و ایثارگران حق بزرگی بر گردن همه ملت ایران دارند و همه ما آرامش و امنیت امروز خود را مدیون این بزرگان هستیم.

خزائلی پاسداشت و حفظ سرمایه انسانی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی را مهمترین رسالت خود در این سازمان دانست و گفت: نیروی انسانی مهمترین سرمایه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین است که امیدواریم بتوانیم در چهارچوب ضوابط قانونی برای حفاظت از این سرمایه ارزشمند و ارتقاء آن گام موثری برداریم.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در خصوص طرح خیابان بلاغی و شهید انصاری شرقی یادآورشد: در رابطه با اجرای پروژه خیابان شهید انصاری شرقی و طرح ساماندهی محله بلاغی وظیفه اصلی و سازمانی اجرای مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت صیانت از باغستان سنتی قزوین به عنوان یک اثر تاریخی و فرهنگی افزود: مجموعه باغستان سنتی قزوین اثری ثبت شده در فهرست میراث ملی است و برای تدوین ضوابط این مجموعه ارزشمند تاریخی و فرهنگی در کنار همکاران و متخصصان سازمان میراث فرهنگی نهایت تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.

خزائلی در خصوص پروژه پل امام رضا(ع) نیز تصریح کرد: وضعیت فعلی اتصال پروژه پل امام رضا به پل ابوترابی غیر ممکن است و با توجه به دستور شورای عالی معماری و شهرسازی مبنی بر توقف و بررسی این پروژه و در حوزه وظیفه دستگاهی چنین اجازه ای داده نخوهد شد تا موضوع توسط مراجع ذیصلاح رسیدگی شود.

وی گفت: با توجه به تاکید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور مبنی بر خدمت به مردم، همکاری و تعامل با دستگاه‌های دولتی و نهادهای مردمی و عمومی، جذب منابع، اعتبار و تسهیلات، راه اندازی مجموعه‌های اقامتی، توسعه بوم گردی، برندسازی در حوزه صنایع دستی، در اولویت برنامه ها خواهد بود و امیدوارم همراه و همگام با مجموعه همکاران میراث فرهنگی استان، بتوانیم برای توسعه و رونق هر سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدام‌های موثری را به انجام برسانیم.