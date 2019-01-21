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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۵۳

سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه:

باید از سیاست منتهی به ایجاد افغانستان دوم در مدیترانه اجتناب کرد

باید از سیاست منتهی به ایجاد افغانستان دوم در مدیترانه اجتناب کرد

سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه بی‌اشاره به حضور نظامیان این کشور در سوریه بدون کسب اجازه از دولت قانونی دمشق گفت: باید از سیاست های منتهی به ایجاد افغانستان دوم در مدیترانه اجتناب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «عمر چیلیک» سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه امروز دوشنبه با بیان اینکه وضعیتی که در شرق فرات و شمال سوریه به وجود آمده یک تهدید درجه یک برای کشورش است، گفت: ترکیه تهدید موجود در شرق فرات را از بین خواهد بُرد.

سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه بی اشاره به حضور نظامیان این کشور در سوریه بدون کسب اجازه از دولت قانونی دمشق در این خصوص ادامه داد: به نظر می‌ رسد که ترامپ در تصمیم خود برای خروج از سوریه مُصر باشد. ترکیه از ظرفیت‌ های مبارزه یک‌ تنه با داعش برخوردار است!

وی در ادامه افزود: باید از سیاست‌ های منتهی به ایجاد افغانستان دوم در دریای مدیترانه اجتناب کرد.

کد مطلب 4519986

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