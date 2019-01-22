داوران «فجر ۳۷» تماشای آثار را آغاز کردند/ ادامه داوری تا ۱۵ بهمن

سیمون سیمونیان دبیر اجرایی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع داوری بخش‌های مختلف این دوره از جشنواره فجر گفت: داوری آثار راه یافته به جشنواره فیلم فجر از شنبه ۲۹ دی ماه آغاز شده و داوران در حال تماشای فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه جشنواره هستند.

وی بیان کرد: داوران در محل دفتر جشنواره فیلم فجر در سالن سینمایی که برای این کار در نظر گرفته شده، هر روز ۲ فیلم را می‌بینند.

سیمونیان در پایان گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود داوری آثار راه یافته به بخش مسابقه تا ۱۵ بهمن ماه به طول انجامد.

در این دوره از جشنواره محمد احسانی، محمدعلی باشه‌آهنگر، محمد بزرگ‌نیا، مهرزاد دانش، پوران درخشنده، ریما رامین‌فر و محمود کلاری داوری ۲۲ فیلم بخش سودای سیمرغ و ۳ انیمیشن بلند را عهده‌دار هستند.

محمد آفریده، حبیب احمدزاده، آیدا پناهنده، سعید سهیلی و مازیار میری هم ۱۰ فیلم بخش نگاه نو، ۵ فیلم مستند و ۴ فیلم کوتاه این دوره را برای انتخاب بهترین فیلم داوری می‌کنند.

بنابر کنداکتور سینمای اصحاب رسانه که از سوی روابط عمومی جشنواره، سی‌وهفتم منتشر شده است، فهرست اولیه نامزدهای این دوره در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه منتشر خواهد شد.