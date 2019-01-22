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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۱۷

فرماندار قروه:

۳۴ مدرسه در شهرهای قروه و سریش آباد تخریبی هستند

۳۴ مدرسه در شهرهای قروه و سریش آباد تخریبی هستند

قروه – فرماندار قروه گفت: در حال حاضر ۳۴ مدرسه تخریبی در شهرهای قروه و سریش آباد وجود دارند که برای نوسازی این مدارس باید اقدامات جدی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موحد امان اللهی شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان، در خصوص کتابخانه عمومی ابوذر قروه نیز اظهارداشت: طبق توافق فرماندار قبلی شهرستان با بنیاد قلمچی قرار بود که مبلغ یک میلیارد تومان هزینه برآورده شده برای ساخت و تکمیل این پروژه به صورت مساوی بین خیر و بخش دولتی تقسیم شود که به دلیل تأخیر در ساخت پروژه و گرانی مصالح این مبلغ بیشتر شده است.

وی افزود: نیاز است که نماینده بنیاد قلم چی در قروه با خیر این پروژه رایزنی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیونی خیر به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و با اختصاص همین مبلغ از طرف بخش دولتی این پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.

فرماندار شهرستان قروه یادآور شد: در حال حاضر این کتابخانه با پیشرفت ۵۰ تا ۶۰ درصدی برای تکمیل به اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان نیاز دارد.

کد مطلب 4520065

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