پرداخت ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، هدایت صفری گفت: ۳ هزار و ۷۲۵ فقره تسهیلات قرضالحسنه اشتغال، کارگشایی و مسکن به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و اقشار نیازمند استان زنجان با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان توسط صندوق امداد ولایت استان زنجان پرداخت شده است.
وی با اشاره به مأموریت اصلی صندوق امداد ولایت گفت: بر اساس اسناد بالادستی جذب سپرده خیران در قالب سپردههای خُرد و کلان و پرداخت وامهای قرضالحسنه به نیازمندان از مأموریتهای مهم این صندوق به شمار میرود.
وی همچنین به فرصتهای شغلی ایجادشده توسط صندوق امداد ولایت اشاره کرد و افزود: از ابتدای امسال ۴۴۶ فرصت شغلی جدید با اعتباری بالغبر ۵ میلیارد و ۵۵۶ و میلیون تومان ایجاد شده است.
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