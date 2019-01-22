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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۷

ازابتدای امسال محقق شد؛

پرداخت ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان زنجانی

پرداخت ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان زنجانی

زنجان - مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: بیش از ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد زنجان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، هدایت صفری گفت: ۳ هزار و ۷۲۵ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، کارگشایی و مسکن به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و اقشار نیازمند استان زنجان با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان توسط صندوق امداد ولایت استان زنجان پرداخت‌ شده است.

وی با اشاره به مأموریت اصلی صندوق امداد ولایت گفت: بر اساس اسناد بالادستی جذب سپرده خیران در قالب سپرده‌های خُرد و کلان و پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به نیازمندان از مأموریت‌های مهم این صندوق به شمار می‌رود.

وی همچنین به فرصت‌های شغلی ایجادشده توسط صندوق امداد ولایت اشاره کرد و افزود: از ابتدای امسال ۴۴۶ فرصت شغلی جدید با اعتباری بالغ‌بر ۵ میلیارد و ۵۵۶ و میلیون تومان ایجاد شده است.

کد مطلب 4520077

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