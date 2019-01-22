«زمستانه فیلم کوتاه» به عسلویه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش و جلسه نقد و بررسی «زمستانه فیلم کوتاه» روز چهارشنبه ۳ دی ماه ساعت ۲۰ در عسلویه و در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار می شود.
شهر صنعتی عسلویه برای اولین بار است که میزبان اکرانهای سراسری فیلم کوتاه میشود و در این اکران محمد روحبخش یکی از کارگردانهای فیلم کوتاه «تو هنوز اینجایی» و میرعباس خسروینژاد، کارگردان فیلم کوتاه «فروزان» با مخاطبان به تماشای فیلمها مینشینند و بعد از نمایش، در جلسه نقد و بررسی شرکت خواهند کرد.
«زمستانه فیلم کوتاه» مجموعه ۶ فیلم کوتاه «دیدن» سهیل امیر شریفی، «فروزان» میرعباس خسروی نژاد، «نسبت خونی» حسین امیری دوماری، پدرام پورامیری، «...و میگذریم» پریسا گرگین، «آینههای پریده رنگ» سالم صلواتی، «تو هنوز اینجایی» کتایون پرمر، محمد روحبخش است، که در ادامه نمایشهای فیلمهای کوتاه در گروه «هنر و تجربه» در حال اکران است
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