دیپلم افتخار بهترین کارگردانی گلوبال هند به «فروزان» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، دیپلم افتخار بهترین کارگردانی جشنواره Global هند، به میرعباس خسروی نژاد برای کارگردانی فیلم کوتاه «فروزان» اهدا شد.
این جشنواره یک پلت فرم برای نمایش فیلم ها است و سعی میکند یک محیط باز برای کارگردانان، نویسندگان، بازیگران و علاقه مندان به سینما فراهم کند.
فیلم کوتاه «فروزان» که هم اکنون در گروه «هنر و تجربه» و در پک «زمستانه فیلم کوتاه» در حال اکران است، داستان زن جوانی است که شوهرش فوت شده و با ۲ فرزند کوچکش در روستا زندگی میکنند. او سعی میکند از خانوادهاش در مقابل حمله شبانهدزدها محافظت کند.
«زمستانه فیلم کوتاه» مجموعه ۶ فیلم کوتاه «دیدن» سهیل امیر شریفی، «فروزان» میرعباس خسروی نژاد، «نسبت خونی» حسین امیری دوماری، پدرام پور امیری، «و میگذریم ...» پریسا گرگین، «آینه های پریده رنگ» سالم صلواتی، «تو هنوز اینجایی» کتایون پرمر، محمد روحبخش میباشد، که در گروه «هنر و تجربه» در حال اکران است.
اختتامیه نخستین دوره جشنواره Global هند دهم ژانویه در شهر مومبای برگزار شد.
عوامل فیلم کوتاه «فروزان» که در روستاهای اطراف خرمآباد فیلمبرداری شده است عبارتند از نویسنده و کارگردان: میرعباس خسروینژاد، فیلمبردار: صادق سوری، صدابردار: هادی ساعد محکم، مدیر تولید: فردوس خسروی نژاد، تدوین: میرعباس خسروینژاد، صداگذار: حسین قورچیان، تصحیح رنگ: رضا تیموری، بازیگران: فروزان رضاییان، فریبا سگوند، عیدی علینژاد، مریم احمدی، تهیهکننده: انجمن سینمای جوان ایران (دفتر خرم آباد).
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