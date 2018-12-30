نمایش و نقد «زمستانه فیلم کوتاه» در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه نمایش و جلسه نقد و بررسی «زمستانه فیلم کوتاه» روز دوشنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۱۷ در پردیس سینمایی کاپری گرگان برگزار می شود.

در این اکران حسین قورچیان، صداگذار سه فیلم از فیلم های اکران زمستانه و میرعباس خسروی نژاد کارگردان فیلم کوتاه «فروزان» با مخاطبان به تماشای فیلم ها می نشینند و بعد از نمایش، در جلسه نقد و بررسی شرکت خواهند کرد.

همچنین کارگاه آموزشی «صدا در فیلم کوتاه» بعد از جلسه پرسش و پاسخ با حضور حسین قورچیان و به صورت رایگان برای علاقه مندان فیلم کوتاه برگزار می شود.

«زمستانه فیلم کوتاه» مجموعه ۶ فیلم کوتاه «دیدن» سهیل امیرشریفی، «فروزان» میرعباس خسروی نژاد، «نسبت خونی» حسین امیری دوماری، پدرام پورامیری، «و می‌گذریم ...» پریسا گرگین، «آینه های پریده رنگ» سالم صلواتی، «تو هنوز اینجایی» کتایون پرمر، محمد روحبخش است که در ادامه نمایش فیلم های کوتاه در گروه «هنر و تجربه» در حال اکران است.