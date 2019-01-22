به گزارش خبرگزاری مهر، انجن های اسلامی دانش آموزان با همکاری مرکز موسیقی «مأوا» در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی جشنواره سرود «مدرسه انقلاب » را برگزار می کند که بخش ویژه سرود جشنواره «مدرسه انقلاب» با سرودهایی از آلبوم بزرگراه در ۴ هزار مدرسه متوسطه دوم کشور برگزار خواهد شد.

جشنواره «مدرسه انقلاب» که به همت انجمن های اسلامی دانش آموزان در بخش های مختلف فرهنگی و هنری به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی در ۴ هزار مدرسه متوسطه دوم کشور برگزار می شود، امسال در بخش ویژه سرود با ۲ قطعه از آلبوم «بزرگراه» به نام های «باغبون» و «هفتمین دقیقه» با مضامینی از ۲ شهید والامقام برونسی و تهرانی مقدم پذیرای اجرای گروه های سرود دانش آموزی خواهد بود.

دانش آموزان سراسر کشور می توانند تا پایان اسفند ماه و از طریق سامانه جشنواره به نشانی www.madreseenghelab.com آثار خود را ارسال کنند. این در حالی است که پس از داوری سرودهای ارسال شده به آثار برگزیده در اختتامیه جشنواره هدایایی اهدا می شود.

هفتمین دوره جشنواره «مدرسه انقلاب» با محوریت روایت دستاوردهای انقلاب اسلامی توسط دانش آموزان نسل سومی از ۱۲ بهمن ماه در بیش از ۴ هزار مدرسه متوسطه سراسر کشور برگزار می شود.