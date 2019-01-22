به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مووی نیوز، در حالی که هفته پیش کمپانی فاکس خیلی ناگهانی اعلام کرد «ددپول۲» در چین از روز جمعه راهی سینماها می‌شود و برای نخستین بار فیلمی از این مجموعه در چین بدون سانسور روی پرده‌ها می‌رود، این خبر موجب تغییر برنامه از پیش تعیین شده رایان رینولدز بازیگر فیلم شد.

رینولدز که کانادایی است و می‌داند رابطه چین و کانادا برای دستگیری مِنگ مدیرعامل هواوی در کانادا به هم خورده، بدون نگرانی از این مسایل اعلام کرد بلافاصله راهی چین می‌شود.

وی گفت: این برایم یک رویا است که «ددپول» در چین و برای مردم چین به نمایش درآید و برای همین انگار در بهشتی روی زمین باشم.

رینولدز این حرف‌ها را برای مخاطبان چینی فیلمش در سفر یک روزه به این سرزمین اعلام کرد.

آرنج چپ رینولدز در حین فیلمبرداری آسیب دیده بود و قرار بود یکشنبه صبح در نیویورک زیر تیغ جراحی برود اما او برنامه عمل را به هم ریخت و گفت: این سفر خیلی مهم‌تر است. به هیچ وجه نمی‌خواهم حضور در چین را از دست بدهم.

بیشتر مخاطبان چینی دو فیلم «دد پول» و دنباله آن را به صورت آنلاین دیده‌اند و بسیاری از شوخی‌های فیلم بیشتر برای مخاطبان آمریکایی ملموس است و فیلم محتوایش را در ترجمه از دست می‌دهد.

در این میان بسیاری از مخاطبان چینی می‌گویند ترجیح می‌دهند تا بلیت بخرند و این بار فیلم را روی پرده بزرگ تماشا کنند. در عین حال برخی هم می‌گویند دلیل ندارد که بخواهند فیلم را دوباره تماشا کنند.

نسخه چینی فیلم «ددپول۲» با عنوان «دد پول ۲: خانواده‌ام را دوست دارم» روی پرده رفته است که یادآور فیلمی از دهه ۹۰ از سینمای چین است که مخاطبان زیادی داشت.

رینولدز در چین همچنین گفت گروه سازنده فیلم در حال ساخت «ددپول ۳» است. با این حال او توضیح بیشتری درباره این فیلم نداد.

بازیگر ۴۲ ساله برای سال ۲۰۱۹ با فیلم‌های «کاراگاه پیکاچو» و «شش زیرزمین» راهی سینماها می شود.

«ددپول» فیلمی ابرقهرمانی بر پایه شخصیتی از مارول کامیکس به همین نام است. این فیلم به کارگردانی تیم میلر و نویسندگی رت ریس و پال ورنیک ساخته شده و همچنین هشتمین فیلم در مجموعه فیلم‌های مردان اکس محسوب می‌شود. ددپول ۱۲ فوریه ۲۰۱۶ توسط فاکس قرن بیستم روی پرده سینماها رفت. همچنین ددپول اولین فیلم مارول با درجه سنی R است. «ددپول ۲» ۱۸ مه ۲۰۱۸ اکران شد.