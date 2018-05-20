به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هنوز شمارش نهایی فروش گیشه سینماها در روز یکشنبه باقی مانده است، اما تخمین‌های نهایی می‌گویند فیلم «ددپول ۲»‌ با نقش‌آفرینی رایان رینولدز توانسته در این آخر هفته در باکس‌آفیس آمریکای شمالی با نمایش در ۴۳۴۹ پرده سینما رتبه اول را از «انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت» بگیرد و با فروشی ۱۳۳.۵ میلیون دلاری در صدر بنشیند.

سومین فیلم با ریتینگ مخصوص بالای ۱۷ سال منتشرشده توسط کمپانی فاکس توانست در روز جمعه ۵۳.۳ میلیون دلار بفروشد که از جمله آن‌ می‌توان به فروشی ۱۸.۶ میلیون دلاری از پیش‌نمایش‌های اواخر روز جمعه اشاره کرد که در این زمینه رکوردشکن بود (رکورد قبلی با ۱۳.۵ میلیون دلار دست فیلم «آن» استیون کینگ بود). فیلم «ددپول ۲» توانست با نمایش در ۴۳۴۹ پرده سینما لقب بزرگترین اکران فیلم‌های کمپانی فاکس را هم از آن خود کند.

به این ترتیب دنباله «ددپول» رکورد فیلم اول را برای بزرگترین اکران افتتاحیه یک فیلم با ریتینگ بالای ۱۷ سال می‌شکند چون قسمت اول این فیلم دو سال پیش با فروشی ۱۳۲.۴ میلیون دلاری همه را شوکه کرده بود. برداشت خاص قسمت اول فیلم از ژانر ابرقهرمانی و شکسته شدن دیوار چهارم توسط شخصیت رینولدز باعث شد فیلم تحسین‌های بسیاری را برانگیزد و در نهایت با به ثبت رساندن فروش ۳۶۳ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۷۸۳ میلیون دلار در سراسر جهان تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم با ریتینگ مخصوص بالای ۱۷ ساله‌های تاریخ شود.

در قسمت دوم «ددپول» بار دیگر رینولدز در نقش آدم‌کش بامزه دنیای ابرقهرمان‌های مارول ظاهر می‌شود که یازدهمین فیلم در فرنچایز «اکس-مِن» هم خواهد بود. دیوید لیچ روی صندلی کارگردانی جایگزین تیم میلر شده و از روی فیلمنامه رت ریس،‌ پل ورنیک و رینولدز فیلم را ساخته است. در این فیلم شخصیت ددپول بالاخره با «اکس-فورس» همراه می‌شود که شامل تیم ابرقهرمانی شخصیت‌های دومینو با بازی زازی بیتز، ویزل با بازی تی‌جی میلر، بدلام با بازی تری کروز، زایت‌گایست با بازی بیل اسکرشگرد و پیتر با بازی راب دلینی است. هدف آن‌ها حمایت از یک قهرمان جوان مقابل شخصیت منفی داستان یعنی کِیبِل با بازی جاش برولین است.

«جنگ بی‌نهایت» در چهارمین هفته اکران خود با ۲۷ میلیون دلار فروش به رتبه دوم سقوط می‌کند. این فیلم ابرقهرمانی محصول مشترک دیزنی و مارول با عبور از مرز فروش ۱.۷۱ میلیارد دلار در باکس‌آفیس جهانی تبدیل به چهارمین فیلم پرفروش جهان شد و از «دنیای ژوراسیک» هم عبور کرد. فیلم «کلوب کتاب‌خوانی» محصول کمپانی پارامونت در نخستین هفته اکرانش در رتبه سوم باکس‌آفیس قرار می‌گیرد و تخمین‌ها حاکی از این هستند که این فیلم با نقش‌آفرینی جین فوندا، کندس برگن، دایان کیتون و مری استین‌برگن می‌تواند تا مرز ۱۳ میلیون دلار بفروشد.