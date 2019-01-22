به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شاید تا چند سال قبل، کمتر کسی حدس می‌زد که صنعت بیمه هم به سمت فعالیت در بسترهای آنلاین پیش برود. اما این امر نیز با شروع فعالیت بیمه‌بازار، وب‌سایت مقایسه و خریدآنلاین بیمه، ممکن شده و صنعت بیمه نیز پا به عرصه آنلاین شدن گذاشت.

در این مقاله قصد داریم به بررسی شرکت بیمه بازار، یکی از اولین استارت‌آپ ایرانی حوزه اینشورتک بپردازیم. اینشورتک از ترکیب دو واژه Insurance و Technology ساخته شده است و به مجموعه‌ای از استارتاپ‌های تکنولوژی محور متمرکز بر رویه‌های صنعت بیمه اطلاق می‌شود. اینشورتک تلاش می‌کند از روش‌های جدید به‌جای استفاده از روش‌های سنتی و قدیمی در ارائه‌ خدمات بیمه‌ای، استفاده کند.

با توجه به پیچیدگی قوانین بیمه‌ و تعدد شرکت‌های ارائه دهنده آن، تصمیم‌گیری برای دریافت بهترین و مناسب‌ترین بیمه، برای بسیاری از افراد چالش برانگیز است و نیاز به دریافت مشاوره در این حوزه، ضروری به نظر می‌رسد. وب‌سایت بیمه‌بازار در پاسخ به این نیاز، شرایط مقایسه و سفارش آنلاین شرکت‌های بیمه مختلف را در ۹ رشته بیمه فراهم کرده‌است. در واقع در این پلتفورم، این امکان وجود دارد تا کاربر، شرایط بیمه‌های مختلف را بررسی کرده، بیمه مورد نظر خود را انتخاب نموده و سفارش را ثبت کند. با ثبت سفارش کاربر، فرآیند صدور بیمه‌نامه آغاز شده و نهایتا طی بیست و چهار ساعت، بیمه‌نامه صادر می‌شود. پس از آن نیز به رایگان برای مشتری ارسال خواهد شد.

خرید با اطمینان بیمه و همراه پشتیبانی کامل در بیمه‌بازار

۷ مزیت خرید اینترنتی بیمه:

امکان مقایسه و خرید بیمه از همه شرکت‌ها

استعلام آنلاین قیمت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن

مقایسه قیمت و شرایط شرکت‌های بیمه و خرید ارزان‌ترین بیمه

صدور ۲۴ ساعته بیمه‌نامه

صرفه‌جویی در زمان و هزینه (خرید بدون ترافیک)

بهره‌مندی از تخفیف‌های لحظه‌ای که شرکت‌های بیمه ارائه می‌دهند

امکاناتی مانند ثبت یادآور و یادآوری به‌موقع تاریخ تمدید بیمه‌نامه

در ادامه فرآیند خرید بیمه شخص ثالث را برای نمونه در این وب‌سایت بررسی می‌کنیم.

با ورود به سایت و انتخاب بیمه ثالث، فیلدهای تکمیل اطلاعات خودرو نمایش داده می‌شود. اطلاعاتی مثل نوع و مدل وسیله نقلیه، سال ساخت، تخفیف عدم خسارت و تاریخ انقضای بیمه‌نامه قبلی.

با وارد کردن این اطلاعات، پیشنهادهای مختلف از شرکت‌های بیمه نمایش داده می‌شود. از جمله نقاط مثبت این وب‌سایت به‌روز بودن اطلاعات برحسب آخرین تغییرات قوانین بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر برای محاسبه قیمت بیمه‌نامه می‌باشد.

در گام بعد، می‌توان معیارهای ارزیابی شرکت‌های بیمه مانند توانگری مالی، امکان پرداخت قسطی، رضایت مشتریان و تعداد مراکز پرداخت خسارت را در صفحه مقایسه شرکت‌های بیمه مشاهده نمود و براساس آن‌ها بهترین بیمه ثالث را برای خودرو انتخاب کرد.

کاربر پس از انتخاب بیمه مورد نظر، وارد پروسه ثبت سفارش خواهد شد. در این مرحله لازم است کاربر، علاوه بر وارد کردن اطلاعات فردی، تصاویر کارت ماشین و بیمه‌نامه قبلی را نیز آپلود کرده تا ثبت سفارش نهایی شود. در این مرحله اگر اطلاعات ورودی به هر دلیلی مغیرت داشته باشد، کارشناسان تیم پشتیبانی نسبت به تماس با مشتری و رفع آن اقدام خواهند کرد. دیگر نقطه مثبت این وب‌سایت پاسخگویی و پشتیبانی کامل از لحظه خرید تا زمان تحویل بیمه‌نامه است.

در هنگام تکمیل خرید، این امکان وجود دارد تا زمان تحویل بیمه‌نامه خود را مشخص کنید تا در زمان مقرر بیمه‌نامه برای شما ارسال گردد. ارسال بیمه‌نامه توسط بیمه‌بازار بصورت رایگان است. در طول فرایند استعلام قیمت تا تحویل بیمه‌نامه، این شرکت سعی دارد با نحوه ارائه خدمات و پاسخگویی کامل، تجربه خوبی را برای مشتریان خود رقم بزند.

پکیج بیمه‌نامه ارسال شده از بیمه‌بازار

اپلیکیشن این سایت در نسخه‌های اندروید و IOS نیز موجود می‌باشد که در حال حاضر امکان خرید سه دسته بیمه ثالث، بیمه بدنه و بیمه عمر در آن موجود است. آسان کردن مدیریت بیمه‌ها از دیگر مسائلیست که بیمه بازار در پی تحقق آن است و برای این منظور به دنبال راه‌حل‌هایی مانند ثبت یادور بیمه برای تمدید بموقع و بدون جریمه است. شما با خرید بیمه یا ثبت یادآور آن در بیمه‌بازار، می‌توانید از امکان یادآوری به موقع تمدید بیمه‌نامه بهره‌مند گردید.

استارتاپ‌های اینشورتک در دنیا بی‌صبرانه در پی ارائه راه‌حل‌های آنلاین برای ساده‌سازی و بهبود فرآیندها در صنعت بیمه هستند و با سرعت گرفتن تکنولوژی شاهد خدمات خلاقانه آن‌ها برای ارائه سرویس‌های متنوع بیمه در زندگیمان خواهیم بود. از اینرو پذیرش آن‌ها برای سرعت بخشیدن به رشد این صنعت می‌تواند اتفاقات خوبی را در این صنعت برای ما رقم زند.

این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.