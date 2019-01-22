به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، پس از تصویربرداری و ضبط سکانس های مربوط به جزیره «هنگام»، «هرمز» و «لارک» سریال «دردانه های خلیج فارس» گروه تولید این مجموعه راهی جزیره قشم شده و مقصد بعدی این گروه جزیره ابوموسی خواهد بود.

محمد متوسلانی، سپند امیرسلیمانی، عزت ا... مهرآوران، کیوان ساکت اف، هادی معصومی، ابوالفضل همراه، مریم حسینی، فریبا امینیان و بایار فرج زاده از جمله بازیگرانی هستند که در فاز سوم «دردانه های خلیج فارس» ایفای نقش می کنند. برزو ارجمند و مجید سعیدی نیز از جمله بازیگران ثابت این مجموعه هستند.

این فاز ۱۲ قسمت دارد و طبق برنامه ریزی ها قرار است تصویربرداری آن تا ۲۰ اسفند به پایان برسد. همزمان تدوین توسط علیرضا برزگر در حال انجام است و موسیقی مجموعه نیز توسط سعید شعبانی خضری در حال ساخت است.

یکی از ویژگی های این سریال ۳۵ قسمتی بازخوانی روابط انسانی و فعالیت های اجتماعی ساکنان جزیره های خلیج فارس در کنار روایت داستان اصلی این مجموعه است.

«دردانه های خلیج فارس» حاوی مناظر بکر و طبیعی پنج جزیره «هنگام»، «هرمز»، «لارک»، «قشم» و «ابوموسی» است که از این میان بخش های مربوط به دو جزیره «هنگام» و «هرمز» تصویربرداری شده است.

در خلاصه داستان این سریال آمده: «مهرداد که در جزیره هرمز به کار آموزش غواصی مشغول است دلباخته دختر ناخدا جمات است در حالی که ناخدا مخالف جدی ازدواج این دو است. از سوی دیگر یک تیم خلافکار به شدت در پی پیدا کردن مهرداد هستند و او نیز هر روز برای یافتن شیئی قدیمی به زیر آب رفته و غواصی می کند و ... .»

بخشی از بازیگران این مجموعه عبارتند از: برزو ارجمند، پوریا پورسرخ، محمود پاک نیت، بیتا سحرخیز، علیرضا استادی، فرشته سرابندی، سیاوش طهمورث، محمد متوسلانی، مهدی صبائی، سپند امیرسلیمانی، زهرا سعیدی، عزت الله مهرآوران ، یوسف بختیاری، هستی فرهی، مجید سعیدی، حسین سلیمانی، امیر کاظمی، لیلی فرهاد پور، سمیرا حسینی، سامان دارابی، فریدون برزین، هادی معصومی، محمدعلی سلیمان تاش، فریبا امینیان، ابوالفضل همراه، مریم خدا رحمی، آرمین ترکمندی و عرفان برزین.

عوامل سریال دردانه های خلیج فارس عبارتند از تهیه کننده، سعید بشیری، کارگردان: حسن لفافیان، نویسندگان، مینا خدیوی ، آزیتا رصافی ، نرگس ادب خواه ، لیلا نادری، مدیر تصویر برداری، فرشاد خالقی، مدیر صدابرداری، مرتضی اصلان زاده، ناظر کیفی، محمود اربابی، مدیر تولید، ابوالفضل نصیر، آهنگساز، سعید شعبانی، تدوینگر، علی برزگر دانائی، گروه تصویربرداری، سیروس کفاشی، ایمان وطن پور، نوید آقایی، امیر کرمی، وحید رنجبر، گروه صدا، میثم کیان ارثی، امیرحسین مجیبی نیا، طراح گریم، داریوش صالحیان، دستیاران، الهام یعقوبی ارو ، عنایت الله آهنگر ، رسول هاشمیان، طراح صحنه و لباس، علی مربی، دستیاران، صدرا صدری، بهنام پرمایه، سحر سجادی صادقی، علی خیری، سمانه عباسی صحت، مدیر تدارکات، نادر اژدری، گروه تدارکات، احسان حاجی زاده، داریوش جوان، موسی عشق پور.

تصویربرداری این مجموعه که قرار است از شبکه یک سیما روانه آنتن شود؛ بهمن ۹۶ شروع شده و پیش بینی می شود تا اسفند ماه ۹۷ به اتمام برسد.