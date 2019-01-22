یک میلیارد و۴۵۰ میلیون تومان؛ سهم اتحادیه از بودجه سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری «بودجه های دریافتی اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور» صبح امروز سه شنبه ۲ بهمن ماه با حضور حسن محمدی مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشوردر سالن جلسات اتحادیه برگزار شد.

حسن محمدی در خصوص بودجه های دریافتی گفت: اتحادیه یک نهاد مردمی است که سیاست خودش می داند تا در راستای گسترش فعالیت های مردمی گام بردارد.

وی ادامه داد: اخیراً مسائلی به اسم شفافیت گزارش های مردمی منتشر شد که برای برخی ابهاماتی را ایجاد کرد و مبالغ کلانی که در موسسات هزینه شده بود اعلام شده بود که در این میان اسم اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور نیز به چشم می‌خورد.

محمدی با اعلام اینکه هیچ یک از موسسات قرآنی در سالهای اخیر با وضع اسفناکی که برای بودجه های قرآنی به وجود آمده است، کمک قابل توجهی دریافت نکرده اند، افزود: مبالغی که در آن جدول ذکر شده است اعتبارات موسسات معینی بود که بر اساس تفاهم نامه ای با سایر دستگاه ها بسته شده بود. بر اساس آن موسسه معین زیر نظر دستگاه اعتبارات را هزینه می‌کرده است. این روش سابقه ای بالغ بر ۱۰ سال دارد که در مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی ذیل وزارت ارشاد همانجا اتحادیه موسسه معین این وزارتخانه شد. البته این موضوع علاوه بر آن بر خلاهای ساختاری دستگاه ها که نمی توانند اعتبارات را دریافت کنند اشاره دارد.

محمدی ادامه داد: موسسه معین طبق قراردادها هیچ گونه دخل و تصرفی در اعتبارات وارد شده به حساب خود نخواهد داشت و در برخی از دوره هایک درصد از اعتبارات به عنوان کارمزد و حق الزحمه پرداخت می شد ولی در بهترین شرایط دو درصد اعتبارات امانی برای موسسه ای که کار اجرایی می کرد هزینه می شده است.

مدیر عامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور اظهار داشت: زمانی که موسسه معین وزارت علوم بودیم بنابر تفاهمی، اعتبارات را در بانک رسالت قرار داده و از طریق آن ۱۴ میلیارد تومان به فعالان قرآنی و موسسات قرآنی وام اعطا شده است و این تنها نکته قوت بخشی بود که به وسیله موسسه معین به آن رسیدیم.

وی با تشریح وضعیت بودجه سال ۹۵ تصریح کرد: در سال ۹۵ قرار بود که ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در دسترس قرار گیرد، اما تنها ۱۰ میلیارد آن اختصاص پیدا کرد و از این میزان تنها ۴۰ درصد بودجه دستگاه ها پرداخت شد و ۶۰ درصد مابقی از بقیه اعتبارات پرداخت شد، اما درسال ۹۶ نیز هیچ مبلغی به جامعه قرآنی اختصاص پیدا نکرد و در بودجه سال ۹۷ نیز ۲۰ میلیارد تومان واریز شد.

محمدی در ادامه با اشاره به اینکه این مبلغ اختصاص پیدا کرده در سال ۹۷ به پرداخت مابقی شصت درصد دستگاه ها در سال ۹۵ خواهد انجامید افزود: از این ۲۰ میلیاردی که به دستگاه های قرآنی در سال ۹۷ اختصاص پیدا کرد، ۱۵ میلیارد آن بین دستگاه ها از سوی کمیته تخصیص صندوق مشارکت توسعه فعالیت های قرآنی توزیع شد.

وی با توضیح اینکه دستگاه هایی بودجه خود را گرفته و برخی به علت اینکه مدارکشان تکمیل نبوده است نتوانستند در موعد مقرر آن را دریافت کنند، تصریح کرد: برای اینکه پول به خزانه برنگردد اعتبارات دستگاه هایی که هنوز مدارکشان تکمیل نشده بود به حساب اتحادیه آمد تا دستگاه ها بعد از تکمیل پرونده بتوانند هزینه کرد اعتبارات قرآنی خود را دریافت کنند.

محمدی افزود: از این میزان دو میلیارد و۶۴۰ میلیون تومان به حساب اتحادیه واریز شد که از این میزان یک میلیارد و ۱۳ میلیون آن مختص به اتحادیه بوده است و مابقی به اعتبارات دستگاه هایی مثل بنیاد شهید، سازمان اوقاف، سازمان بسیج، نیروهای مسلح، بعد از تکمیل مدارک اختصاص پیدا کرد.

نائب رییس کمیته تخصیص صندوق توسعه مشارکت فعالیت های قرآنی در خصوص میزان عملکرد اتحادیه با چنین بودجه ای تصریح کرد: از بودجه اتحادیه ۴۹۰ میلیون تومان در جهت حمایت از طرح های آموزشی اختصاص پیدا کرد. برپایی دوره های مدیریت در استانهاو اختصاص ده میلیون تومان به هر استان، طرح تجهیز دفاتر استانی که بصورت کلی مبلغ ۶۰ میلیون را به از این بودجه مصرف کرده است. نشست و هم اندیشی های استانی که مبلغی در ۱۶۰ میلیون تومان برآورد شد و ۶۰ میلیون کمک به موسسات مناطق زلزله زده و محروم از دیگر فعالیت هایی بوده است که بودجه اتحادیه به آنها اختصاص پیدا کرده است.

وی با تأکید بر اینکه در بودجه سال ۹۷ نیز ۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کرده است، افزود: از این مبلغ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان مربوط به اتحادیه بوده است و دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون آن مربوط به دستگاه هایی است که هزینه شان را دریافت نکرده اند.

محمدی با تشریح وضعیت عملکرد بودجه در سال ۹۷ ادامه داد: در سال ۹۷ دوره های تربیت مربی حفظ که در آن ۳۷۵ میلیون تومان هزینه شده است دوره های تربیت معلم، دوره های حفظ و تلاوت که در آنها کلیه فعالیتها مدنظر قرار گرفته است.

محمدی با اشاره به اینکه وضعیت بودجه فعالیت های قرآنی در سال ۹۸ بسیار اسفناک است، تأکید کرد: تمام بودجه های قرآنی باید به سمت نهاد های مردمی سرازیر شود چرا که نهادهای مردمی علاوه بر انگیزه و استعداد بیشتری در زمینه فعالیت های قرآنی در مقایسه با نهادها حاکمیتی دارند و اتفاقی که در لایحه بودجه سال ۹۸ افتاد، تیر خلاصی به پیکر بی جان جامعه قرآنی بود. انتظار می رفت اعتبارات قرآنی بر اساس تورم افزایش پیدا کند ولی ما شاهد کاهش رشد بودجه در حوزه قرآنی بوده ایم.

وی در پایان با اشاره به اینکه فرهنگ و قرآن اولویت دولت نیست خاطر نشان کرد: در سال ۹۸ بودجه ای معادل ۲۷ میلیارد تومان برای فعالیت های قرآنی در نظر گرفته است که خدا می داند تا چه میزان از آن اختصاص پیدا می کند. قرآن جایی در دولت و تدوین واقعیت های فرهنگی ندارد که این هم نشان از ضعف مسئولین دارد و هم نشان دهنده اینکه هیچ حرکت جمعی برای مطالبه گری اتفاق نخواهد افتاد.