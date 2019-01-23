به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از فعالان کشور چین از جمله یکی از مجریهای معروف این کشور به همراه تاریخدان، مسئول انتشارات و فعالان فرهنگی کشور چین پس از ۸ روز سفر و بازدید از جاذبههای تاریخی شهرهای شیراز، اصفهان، تهران، یزد و کاشان عصر روز گذشته پیش از برگشت به کشورشان، با دلاور بزرگنیا مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران دیدار و گفتوگو داشتند. سفر این افراد به ایران با همکاری رایزن فرهنگی ایران در چین و نماینده اطلاعرسانی گردشگری ایران در چین انجام شده بود.
در این نشست تیان ین پینگ مسئول یک مؤسسه فرهنگی، مجری چین و مشاور وزارت گردشگری این کشور بیان کرد: دل کندن از ایران برای ما بسیار سخت خواهد بود. برخی از اتفاقات موجب میشود تصویری که از آن شهر یا کشور در اذهان بینالمللی وجود دارد، از واقعیت دور باشد. باید از رسانهها و فعالان فرهنگی خواست تا این ذهنیت را تغییر دهند. ما چنین موضوعی را در یکی از شهرهای چین داشتیم و با دعوت از رسانههای مختلف، از آنها خواستیم که یک هفته در این شهر گردش کنند و برداشت خودشان را در رسانهها بنویسند. چهره این شهر در رسانهها تغییر پیدا کرد.
وی گفت: شاید بسیاری از مناطق تاریخی و سایتهای گردشگری در چین تجاری شده باشد اما این باعث شده وقتی افراد به آنجا وارد میشوند، احساس قدیمی بودن آن مکان را نکنند.
در این نشست مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران از حاضران خواست تا از نگاه خودشان، مشکلات گردشگری شهر را اعلام کنند که در این باره آقای پینگ گفت: ما باید در این گروه افرادی از مؤسسات فرهنگی و انتشارات حضور دارند؛ حتی کانالهایی دارند که در آنها ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر عضو هستند و میتوانند درباره گردشگری و میراث فرهنگی ایران تبلیغ کنند. باید دانست که گردشگری ایران را با چه برندی میتوانیم به دنیا معرفی کنیم.
وی ادامه داد: برگزاری کنفرانسهای فرهنگی و تاریخی در میان جوانان، یکی از راههای انعکاس مطالب درباره این کشور است. حتی میتوان آیتمهایی را مشخص کرد و گفت که دو کشور در حوزه موسیقی یا فیلم با یکدیگر کار کنند. ما باید به جوانان خوراک لازم را بدهیم تا درباره ایران اطلاعات لازم را به دست بیاورند. پیشنهادمان نیز این است که دانشگاههای چین با دانشگاههای ایران تبادل اطلاعات داشته باشند؛ بخصوص در حوزه جوانان.
مشاور وزارت گردشگری چین گفت: در سفرم به این کشور، از بازارهای مختلفی دیدن کردم. در کنار هر سایت گردشگری، حجرههای مختلفی به فروش محصولات میپرداختند ولی این محصولات تنوع کمی داشتند و نماد محصول ایرانی نبودند. من نمیدانستم باید چه چیزی را به عنوان سوغات بگیرم. ایران برای خودش بسته معرفی مناسبی ندارد.
این مجری شبکه فونیکس چین بیان کرد: در چین برخی اوقات یک شعر حماسی میتواند تا ۱۳ درصد افزایش گردشگر را برای یک شهر به ارمغان بیاورد و بدینترتیب با یک شعر، آن شهر را معرفی کند. ایران در منظر چینیها، کشور شجاعی است ولی داستانهای کمی از آن در دنیا منتشر شده است که بتواند به واسطه آن، گردشگر جذب کند.
وی افزود: نباید چینیها فکر کنند که وقتی به ایران میآیند، سفر پرریسکی دارند، بلکه باید برعکس این تفکر وجود داشته باشد بنابراین میبایست این تفکر را به آنها معرفی کنیم.
پینگ بیان کرد: باید اولین هدفمان این باشد که میخواهیم چه کسانی را به ایران بیاوریم و در چه زمینهای برای آنها برنامه داشته باشیم. به عنوان مثال میتوان بزرگان موسیقی و یا بزرگان صنعت فیلم را دعوت کرد.
وی افزود: هندیها در حوزه فیلم، خود را توانستهاند به دنیا معرفی کنند و یا نماد تایوانیها، ساخت بهترین فیلمهای تبلیغاتی است. ایران در کدام زمینه میتواند برند باشد؟ منظور من کالا نیست. حتی میتوان مهربانی و یا لطافت حاکم بر مردم ایران را نماد و برند آن دانست و معرفی کرد.
در ادامه این برنامه هر یک از اعضای این گروه نظر خودشان را درباره سفر به ایران بیان کردند. آنها از اینکه در این مدت توانسته بودند شهرهای مهم گردشگری ایران را ببینند، اظهار خرسندی کردند.
دلاور بزرگنیا مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران نیز گفت: گروهی که به ایران سفر کردهاند، کاملاً جوان هستند و ما هم باید یاد بگیریم که از جوانان بهره بیشتری ببریم. ما همچنین آمادگی داریم تا هفتههای فرهنگی را بین دو کشور برگزار کنیم. ما میخواهیم تا مشکلات گردشگری کشور و شهر تهران از نظر گردشگری خارجی، دیده و به ما اعلام شود.
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