به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای مستقیم ایران و چین سابقه‌ای ۴۲ ساله دارد و قدرتهای غرب و شرق آسیا در این سالها ۲۵ بار با یکدیگر به مناسبتهای مختلف دیدار داشته‌اند.

* اولین بازی

اولین بار دو تیم در سال ۱۳۵۵ در تهران و در چارچوب همین مسابقات جام ملتهای آسیا یکدیگر را دیدار کردند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود ایران خاتمه یافت.

* اولین گل و اولین گلزن

این اولین بازی دو تیم، اولین پیروزی و نخستین کلین شیت ایران مقابل چین بود. در این دیدار دو تیم در ۹۰ دقیقه به تساوی بدون گل رسیدند اما ایران در دقایق ۱۰۴ و ۱۱۹ توسط علیرضا خورشیدی و حسن روشن به گل رسید تا نام علیرضا خورشیدی بعنوان اولین گلزن تقابل های دو تیم ثبت شود.

* اولین مساوی

اولین مساوی دو تیم در دومین دیدار آنها ثبت شد. ایران و چین برای دومین بار در چارچوب انتخابی المپیک ۱۹۸۰ مسکو به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه مساوی ۲-۲ خاتمه یافت.

این دیدار در ۱۳۵۸/۱۲/۸ و در سنگاپور انجام شد تا دو تیم برای نخستین بار در کشوری ثالث با هم دیدار کرده باشند. در این بازی عبدالرضا برزگری و محمود ابراهیم زاده برای ایران گلزنی کردند.

* اولین شکست ایران

اولین شکست ایران در چهارمین بازی دو تیم ثبت شد. این یک بازی دوستانه بود که در تاریخ ۱۳۶۳/۴/۱۵ و در ورزشگاه کارگران پکن برگزار شد که تیم ملی چین با تک گلی که در دقیقه ۲۷ به ثمر رساند برنده این بازی شد.

* بهترین نتیجه ایران

بهترین نتیجه‌ای که تیم ملی ایران در بازیهای گذشته مقابل چین به دست آورده است، پیروزی ۴ بر صفر است و این نتیجه ۲ بار در تاریخ دیدارهای دو تیم تکرار شده است.

اولین بار تیم ملی ایران در ۱۳۶۳/۱۱/۴ و در دیداری که در جام جواهر لعل نهرو صورت گرفت با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شد. در این دیدار غلامرضا فتح آبادی (۲گل)، ناصر محمدخانی و عبدالعلی چنگیز هر کدام یک بار گلزنی کردند.

دومین باری که تیم ملی ایران با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید، ۱۳۷۹/۱۰/۳۰ بود که دو تیم در مسابقات جام تمدنها در تهران به مصاف هم رفتند. در این بازی علی دایی، یدالله اکبری، محمدرضا مهدوی و علیرضا نیکبخت واحدی برای تیم ملی ایران گلزنی کردند.

* بهترین نتیجه چین

در نهمین تقابل دو تیم که در تاریخ ۱۳۶۸/۴/۲۴ و در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۰ انجام شد، چینی‌ها در کشور خودشان با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسیدند که این بهترین نتیجه‌ای بود که آنها مقابل تیم ملی ایران گرفته‌اند.

* آمار عجیب در جام ملتها

با این که در ۲۵ بازی انجام شده چینی‌ها تنها ۵ بار برنده از میدان خارج شده‌اند، اما ۴ پیروزی از این ۵ پیروزی در جام ملتهای آسیا ثبت شده است. دو تیم ۶ بار در جام ملتهای آسیا با هم دیدار داشته‌اند که ۲ بار ایران و ۴ بار چین به پیروزی رسیده‌اند.

* مناسبتهای مختلف

ایران و چین به ۵ مناسبت مختلف با هم دیدار داشته‌اند که این ۵ مناسبت شامل مقدماتی جام جهانی، جام ملتهای آسیا، مقدماتی المپیک، بازیهای آسیایی و بازیهای دوستانه است. دو تیم ۶ بار در مقدماتی جام جهانی، ۶ بار در جام ملتهای آسیا، یکبار در مقدماتی المپیک، ۳ بار در بازیهای آسیایی و ۹ بار هم در بازیهای دوستانه و تورنمنتهای چهار جانبه با هم دیدار داشته اند.

* میزبان و میهمان

از ۲۵ بازی گذشته ۶ بازی در ایران، ۹ بازی در چین و ۱۰ بازی هم در کشورهای دیگر انجام شده است. تمام دیدارهایی که به میزبانی ایران انجام شده با پیروزی تیم ملی ایران به پایان رسیده است و چینی‌ها در ۴ بازی از ۹ میزبانی شان به پیروزی رسیده اند. در دیدارهایی که در کشورهای بی طرف برگزار شده ۵ بار ایران و یکبار چین به پیروزی رسیده است و ۴ بار هم این بازیها با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

* آخرین بازی

آخرین بازی دو تیم در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۸ و به میزبانی تهران انجام شد. این دیدار در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ انجام شد که تیم ملی ایران با تک گل مهدی طارمی با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.