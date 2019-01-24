به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از سریع‌ترین بازیکنان دنیای فوتبال در لالیگا هستند. همچنین وقتی به رنکینگ سریع‌ترین بازیکنان نگاه کنید متوجه سورپرایزهایی هم خواهید شد.

بازیکنانی مانند گرت بیل، عثمانه دمبله و لوئیز آدوینکولا همه بازیکنانی هستند که به خاطر سرعتشان شناخته‌شده هستند. اما هیچ یک جزو ۵ بازیکن اول نیستند.

بنا بر ادعای «مووی استار ال ترسر تیمپو» ۵ بازیکن سرعتی لالیگا به شرح زیر هستند:

۱- سرخیو پوستیگو (لوانته)، ۳۴.۹۹ کیلومتر بر ساعت

۲- پورتو (خیرونا)، ۳۴.۹۹ کیلومتر بر ساعت

۳- ژیمو ناوارو (آلاوس)، ۳۴.۹۹ کیلومتر بر ساعت

۴- جونی (آلاوس)، ۳۴.۹۵ کیلومتر بر ساعت

۵- ایناکی ویلیامز (اتلتیک بیلبائو)، ۳۴.۹۱ کیلومتر بر ساعت