به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اصغر اصغری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف این شورا در سطح استان، اظهار کرد: در مدت اخیر شاهد تلاش‌های صادقانه، دقیق و مستمر مجموعه‌های مختلف برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، دینی و انقلابی بوده‌ایم و بر خود لازم می‌دانیم از همه این عزیزان صمیمانه قدردانی کنیم.

وی با تشکر از سپاه، فرمانداری‌ها، نیروی انتظامی، پلیس راهور، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و سایر نهادهای فرهنگی استان و شهرستان‌ها افزود: شاید فرصت و مجال نام بردن از همه مجموعه‌هایی که در برگزاری این برنامه‌ها نقش داشتند وجود نداشته باشد، اما از تمامی مدیران، مسئولان و خادمان این عرصه که بی‌وقفه برای خدمت به مردم و اجرای برنامه‌های انقلابی تلاش کردند، صمیمانه سپاسگزاریم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران همچنین از تلاش‌های اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس ارزش‌ها و تبیین اهداف انقلاب اسلامی دارند و در این میان صدا و سیمای مرکز مازندران با تولید و پخش برنامه‌های متنوع و اثرگذار، نقش ارزشمندی در اطلاع‌رسانی و همراهی مردم ایفا کرده است.

همراهی مردم، سرمایه اصلی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

حجت‌الاسلام اصغری با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی متعلق به مردم است، تصریح کرد: هر فراخوانی که از سوی این شورا اعلام می‌شود، با استقبال گسترده مردم همراه است و این حضور پرشور، بزرگ‌ترین سرمایه و پشتوانه فعالیت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: امیدواریم با توکل به خداوند متعال، بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و اتکا به ظرفیت عظیم و بی‌بدیل مردم، بتوانیم در پاسداری از آرمان‌های امام خمینی (ره)، خون پاک شهدا و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی موفق باشیم و در مسیر تقویت وحدت، بصیرت و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز گام‌های مؤثری برداریم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به نقش مردم در صیانت از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: همه موفقیت‌های نظام اسلامی مرهون حضور مردم در صحنه است و این سرمایه اجتماعی باید همواره حفظ و تقویت شود.

حجت‌الاسلام اصغری در بخش پایانی سخنان خود، فرارسیدن ۱۲ مرداد، روز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را به مردم تبریک گفت و اظهار داشت: این شورا با اتکا به مشارکت مردمی و همکاری همه دستگاه‌ها، مسیر خود را در خدمت به انقلاب اسلامی ادامه خواهد داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران همچنین ابراز امیدواری کرد استمرار مسیر انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز تحقق آرمان‌های بلند اسلام، گسترش عدالت، عزت مسلمانان و تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشد و پرچم پرافتخار انقلاب اسلامی به دست حضرت حجت (عج) سپرده شود.