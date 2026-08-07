به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی صبح جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران از آغاز به کار هنرستان پسرانه ایران ماهر از مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار داشت: هدف اصلی ما از اجرای این طرح، تغییر رویکرد از آموزش‌های صرفاً تئوری به سمت آموزش‌های کاربردی و مهارتی است تا به پشتوانه آن، اشتغال‌زایی برای دانش‌آموزانِ فارغ‌التحصیل تضمین شود.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دیّر با اشاره به ظرفیت‌های عظیم دریایی در این شهرستان تصریح کرد: با توجه به پتانسیل‌های موجود در دیّر، اولین رشته تخصصی این هنرستان در حوزه «شیلات» راه‌اندازی می‌شود. این تصمیم بر اساس نیازهای واقعی منطقه اتخاذ شده تا بتوانیم نیروی متخصصِ مورد نیاز این صنعت را در خود شهرستان تربیت کنیم.

وی همچنین از توسعه رشته‌های تحصیلی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است تا در سال آینده، دو رشته فنیِ پرطرفدار و مورد تقاضای بازار کار نیز به مجموعه آموزشی این هنرستان افزوده شود.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دیّر در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن قدردانی از حمایت‌های ویژه مسئولین در تحقق این هدف، تأکید کرد: این موفقیت حاصل نگاه بلند فرماندار شهرستان و حمایت‌های مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان، است.

وی از همکاری رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان و همکاران پرتلاش وی و مدیریت هنرستان‌های فارابی، جابرحیان و شهید امینی که با پیگیری‌های مستمر این مسیر را هموار کردند، تقدیر کرد.

درویشی در پایان بیان کرد: امیدواریم با راه‌اندازی این هنرستان، شاهد تربیت نسلی متخصص و مهارتی برای فردای روشنِ دیّر باشیم و بتوانیم بخش مهمی از نیازهای تخصصی منطقه را با تکیه بر نیروهای بومی تأمین کنیم.