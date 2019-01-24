بیماری های عامل چاقی را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، چاقی زمانی روی می دهد که شاخص توده بدنی یا BMI بیش از ۳۰ باشد. چاقی به یک اپیدمی در سطح جهان تبدیل شده و با اختلالاتی نظیر دیابت، بیماری های قلبی، فشارخون بالا و سکته مرتبط است. شایع ترین علل چاقی عبارتند از رژیم غذایی بد و عادات سبک زندگی، عدم ورزش، و افزایش بی تحرکی. اما برخی بیماری ها هم می توانند باعث چاقی شوند.

کم کاری تیروئید: در این حالت غده تیروئید کم کار شده و کمتر از حد موردنیاز هورمون ترشح می کند. تیروئید موجب تنظیم متابولیسم بدن ما می شود. به همین دلیل میزان پایین هورمون تیروئید می تواند موجب چاقی شود. زنان بیش از مردان دچار این عارضه می شوند.

افسردگی: مشخصه اصلی افسردگی ناراحتی طولانی مدت است. این بیماری روانی، علاوه بر تاثیر عاطفی، بر جسم هم تاثیر می گذارد. یکی از شایع ترین عوارض افسردگی، اضافه وزن یا چاقی است که می تواند منجر به بیماری قلبی یا دیابت شود.

سندرم کوشینگ: این عارضه که هایپرکورتیزولیسم هم گفته می شود زمانی رخ می دهد که بدن در طول یک دوره طولانی در معرض میزان بالا کورتیزول قرار می گیرد. یکی از علل شایع این سندرم، مصرف بیش از اندازه کورتیکواستروئیدها و تولید بیش از اندازه کورتیزول از طریق غده های آدرنال است. اضافه وزنی که ناشی از خوردن بیش از اندازه نباشد یکی از علائم شایع سندرم کوشینگ است.

سندرم X: به این عارضه مقاومت انسولین یا هایپرانسولینمی (میزان بالا انسولین) هم گفته می شود. سندرم X می تواند موجب اضافه وزن شود. سندرم X مجموعه ای از مشکلات سلامت است که از مقاومت انسولین نشات می گیرد. زمانی که بدن به انسولین مقاوم می شود، سایر هورمون های که می توانند به متابولیسم کمک کنند به خوبی کار نکرده و می توانند منجر به چاقی شوند.