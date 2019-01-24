قاچاق سوخت طی سال جاری ۳۹۱ درصد رشد داشته است

بە گزارش خبرنگار مهر، علی خداویسی شامگاه چهارشنبه در نهمین جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان کردستان، اظهارداشت: در مدت ۹ ماهه گذشته از سال جاری یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۵۰۷ لیتر سوخت قاچاق در استان کشف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹۱ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین در همین مدت یک میلیون و ۸۲ هزار و ۳۱۸ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی و سه میلیون و ۹۵۸ هزار و ۷۹۷ قلم داروی قاچاق در استان کشف شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۷۸ درصد کاهش و ۱۰ درصد افزایش داشته است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان به افزایش ۹۷ درصدی کشفیات لوازم خانگی در ۹ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز اشاره کرد و ادامه داد: در بخش کشفیات سیگار یک درصد، موبایل ۷۹ درصد و تجهیزات ماهواره نیز ۳۱ درصد کاهش داشته ایم.

خداویسی با اشاره به تشکیل سه هزار و ۷۶۱ فقره پرونده‌ قاچاق در ۹ ماهه امسال و کاهش ۱۳ درصدی آن، یادآور شد: در این راستا سه هزار و ۸۹ نفر متهم دستگیر شده اند که ۲۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است و همچنین در این مدت ۵۴ باند قاچاق در استان متلاشی شده که رشد ۱۷ درصدی داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون جلسات متعددی در راستای کاهش قاچاق دام در استان برگزار شده است اما متاسفانه همچنان این روند ادامه دارد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان گفت: مسئله قاچاق دام بر افزایش قیمت گوشت در استان تاثیر مستقیمی داشته است و وجود خلاءهای قانونی در راه مبارزه با قاچاق دام نیز از دیگر عوامل افزایش قاچاق دام است.

خداویسی با اشاره به اینکه اگر خلاءهای قانونی در این بخش رفع شود قطعا بخش زیادی از قاچاق دام نیز کاهش خواهد یافت، اظهارداشت: در همین راستا طرحی را تهیه و به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال کردیم که متاسفانه ستاد مرکزی آن را مغایر با قوانین دانست و نپذیرفت.

وی در ادامه سخنان خود از دستگاه ها بدلیل ارائه آمار متفاوت انتقاد کرد و افزود: اخیرا کمیته اطلاعات و آمار را در دبیرخانه کمیسیون تشکیل دادیم و نیاز است دستگاه ها در این رابطه با کمیسیون همکاری کنند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان یادآور شد: دستگاه ها از ارائه آمار متفاوت خودداری و اجازه دهند دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به دادن آمار قطعی و معتبر به رسانه ها و جراید اقدام کند.