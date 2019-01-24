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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵

مدیر کل گمرکات گلستان خبر داد:

صادرات قریب ۲۲۲ میلیون دلاری از گمرکات گلستان در ۱۰ ماهه امسال

صادرات قریب ۲۲۲ میلیون دلاری از گمرکات گلستان در ۱۰ ماهه امسال

گرگان- مدیر کل گمرکات استان گلستان از صادرات قریب به ۲۲۲ میلیون دلار از گمرکات گلستان در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۳۲۱ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۵۹۹ کیلوگرم کالا به ارزش ۲۲۱ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۶۴۵ دلار از گمرکات استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۷۳ درصد و از نظر دلاری ۵۳ درصد افزایش داشته است.

حسینی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۰ قلم کالای اول صادراتی از نظر ارزش به ترتیب پنیر، میله های آهنی یا فولادی، گرم نورد شده، پلی استایرن، رب گوجه فرنگی، خوراک دام و طیور، لوله و پروفیل آهنی، نئوپان، پریفرم، اسکلت و قطعات اسکلت و ید بوده است.

وی افزود: در ۱۰ ماهه امسال عمده کالاهای صادر شده از گمرکات استان گلستان به ترتیب ارزش دلاری به کشورهای عراق، ترکمنستان، افغانستان، قزاقستان، بلغارستان، رومانی، چین، قطر، ازبکستان، فدراسیون روسیه، پاکستان، ترکیه، آذربایجان و غیره بوده است.

حسینی گفت: همچنین در این مدت ۵۸ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۲۸۱ کیلوگرک کالا به ارزش ۲۶ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۶۵۴ دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه قبل از نظر وزن ۸۵ درصد افزایش و از نظر ارزشی سه درصد کاهش را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: عمده اقلام وارداتی این مدت، جو، دانه کلزا و دانه روغنی کلزا، دانه آفتابگردان، ماشین های تزریقی برای کارکردن روی کائوچو یا مواد پلاستیکی و موم مصنوعی بوده است

حسینی بیان کرد: در ۱۰ ماهه سال ۹۷ جمعاً یک میلیون و ۵۲۵ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم کالا به ارزش چهار میلیون و ۵۷۶ هزار و ۲۰۰ دلار و ۲۷۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۳۸۸ ریال تحت رویه صادرات چمدانی از گمرک مرزی اینچه برون به خارج از کشور صادر شده است که از نظر وزن و ارزش دلاری ۳۱ درصد و از نظر ریالی ۱۳۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی تأکید کرد: در ۱۰ ماهه امسال همچنین درآمدهای وصولی این گمرک مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۳۴۲ ریال بود که این رقم در مدت مشابه سال قبل  ۶۸ میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۴۸۶ ریال بوده است که افزایش ۵۷ درصدی را در این بخش نشان می دهد.

کد مطلب 4522333

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