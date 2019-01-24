صادرات قریب ۲۲۲ میلیون دلاری از گمرکات گلستان در ۱۰ ماهه امسال

سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۳۲۱ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۵۹۹ کیلوگرم کالا به ارزش ۲۲۱ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۶۴۵ دلار از گمرکات استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۷۳ درصد و از نظر دلاری ۵۳ درصد افزایش داشته است.

حسینی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۰ قلم کالای اول صادراتی از نظر ارزش به ترتیب پنیر، میله های آهنی یا فولادی، گرم نورد شده، پلی استایرن، رب گوجه فرنگی، خوراک دام و طیور، لوله و پروفیل آهنی، نئوپان، پریفرم، اسکلت و قطعات اسکلت و ید بوده است.

وی افزود: در ۱۰ ماهه امسال عمده کالاهای صادر شده از گمرکات استان گلستان به ترتیب ارزش دلاری به کشورهای عراق، ترکمنستان، افغانستان، قزاقستان، بلغارستان، رومانی، چین، قطر، ازبکستان، فدراسیون روسیه، پاکستان، ترکیه، آذربایجان و غیره بوده است.

حسینی گفت: همچنین در این مدت ۵۸ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۲۸۱ کیلوگرک کالا به ارزش ۲۶ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۶۵۴ دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه قبل از نظر وزن ۸۵ درصد افزایش و از نظر ارزشی سه درصد کاهش را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: عمده اقلام وارداتی این مدت، جو، دانه کلزا و دانه روغنی کلزا، دانه آفتابگردان، ماشین های تزریقی برای کارکردن روی کائوچو یا مواد پلاستیکی و موم مصنوعی بوده است

حسینی بیان کرد: در ۱۰ ماهه سال ۹۷ جمعاً یک میلیون و ۵۲۵ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم کالا به ارزش چهار میلیون و ۵۷۶ هزار و ۲۰۰ دلار و ۲۷۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۳۸۸ ریال تحت رویه صادرات چمدانی از گمرک مرزی اینچه برون به خارج از کشور صادر شده است که از نظر وزن و ارزش دلاری ۳۱ درصد و از نظر ریالی ۱۳۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی تأکید کرد: در ۱۰ ماهه امسال همچنین درآمدهای وصولی این گمرک مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۳۴۲ ریال بود که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۶۸ میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۴۸۶ ریال بوده است که افزایش ۵۷ درصدی را در این بخش نشان می دهد.