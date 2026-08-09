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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

مرکز جامع سلامت آبی بیگلو  سال آینده به بهره برداری می رسد

مرکز جامع سلامت آبی بیگلو  سال آینده به بهره برداری می رسد

اردبیل- فرماندار شهرستان نمین از احداث ساختمان جدید مرکز جامع سلامت شهر آبی بیگلو خبر داد.

مهران امانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در یک سال گذشته چندین پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان شهرستان به بهره برداری رسیده است اظهارکرد: در حال حاضر عملیات احداث ساختمان جدید مرکز جامع سلامت شهر آبی بیگلو شروع شده است.

وی با بیان اینکه این مرکز در مساحت ۶۸۰متر مربع و با هزینه ۲۰ میلیازد تومان در حال احداث است افزود: تا به امروز ۲ونیم میلیارد تومان هزینه شده است. امیدواریم تا هفته دولت سال آینده به بهره برداری رسیده و در اختیار مردم شریف شهر آبی بیگلو قرار گیرد.

فرماندار شهرستان نمین خدمات این مرکز را پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی، آزمایشگاه، رادیولوژی، و سایر خدمات بهداشتی عنوان و ادامه داد: این مرکز حدودا ۱۵ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

پایان پروژه آبرسانی به روستاهای نیارق و سوها تا چند ماه آینده

وی به تنش آبی روستاهای سوها و نیارق در فصول گرم سال اشاره و تصریح کرد: روستاهای نیارق و سوها جز روستاهای پرجمعیت شهرستان نمین هستند و در فصول گرم سال با چالش کم آبی مواجه هستند.

امانی با بیان اینکه هزینه اجرای پروژه آبرسانی روستاهای فوق حدودا ۱۵ میلیارد تومان است خاطر نشان کرد: این پروژه شامل یک ایستگاه پمپاژ، اجرای خط انتقال بطول حدودا ۴ کیلومتر و اصلاح شبکه توزیع آب به طول یک کیلومتر و احداث مخزن ذخیره آب ۳۰۰ متر مکعب خواهد بود.

فرماندار شهرستان نمین با اشاره به اینکه با اتمام این پروژه مشکل کمبود حدودا ۱۷۵۰ مشترک آب و فاضلاب برطرف خواهد شد گفت: بهره برداری این پروژه طبق برنامه زمانبندی حداکثر تا چند ماه آینده انجام خواهد شد.

کد مطلب 6911052

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