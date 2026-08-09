به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه فتاحی عصر یکشنبه باحضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و تمامی فعالان عرصه آگاهیرسانی، اظهارکرد: امروز توفیق حاصل شد تا در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانهی خبرگزاری مهر استان اردبیل حضور یابیم و از زحمات این عزیزان تقدیر کنیم.
وی با اشاره به عملکرد مثبت و رو به رشد خبرگزاری مهر در استان، افزود: خرسندیم که شاهد جهشی چشم گیر در فعالیتهای این خبرگزاری هستیم و بر خود وظیفه میدانیم که این موفقیت ارزشمند را تبریک بگوییم.
فتاحی با قدردانی از همراهی همیشگی خبرنگاران با کتابخانههای عمومی، اظهار امیدواری کرد که این همافزایی میان رسانه و کتابخانهها، به معرفی هرچه بهتر کتابهای مفید، سازنده و جریانساز در جامعه تبدیل و زمینهساز ارتقای سطح آگاهی عمومی شود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اردبیل در پایان تأکید کرد: انتظار داریم خبرگزاری مهر استان اردبیل همچون گذشته، یار و یاور کتاب، کتابداران و کتاب خوانان باشد و در مسیر معرفی خدمات کتابخانهای، همراهی مؤثر و مداومی با کتابخانههای عمومی استان داشته باشد.
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