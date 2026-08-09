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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

تقدیر مدیرکل کتابخانه‌های اردبیل از «جهش عملکردی» خبرگزاری مهر

تقدیر مدیرکل کتابخانه‌های اردبیل از «جهش عملکردی» خبرگزاری مهر

اردبیل- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل با گرامیداشت یاد شهید محمود صارمی، از عملکرد رو به رشد خبرگزاری مهر در استان تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه فتاحی عصر یکشنبه باحضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و تمامی فعالان عرصه آگاهی‌رسانی، اظهارکرد: امروز توفیق حاصل شد تا در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ی خبرگزاری مهر استان اردبیل حضور یابیم و از زحمات این عزیزان تقدیر کنیم.

تقدیر مدیرکل کتابخانه‌های اردبیل از «جهش عملکردی» خبرگزاری مهر

وی با اشاره به عملکرد مثبت و رو به رشد خبرگزاری مهر در استان، افزود: خرسندیم که شاهد جهشی چشم گیر در فعالیت‌های این خبرگزاری هستیم و بر خود وظیفه می‌دانیم که این موفقیت ارزشمند را تبریک بگوییم.

تقدیر مدیرکل کتابخانه‌های اردبیل از «جهش عملکردی» خبرگزاری مهر

فتاحی با قدردانی از همراهی همیشگی خبرنگاران با کتابخانه‌های عمومی، اظهار امیدواری کرد که این هم‌افزایی میان رسانه و کتابخانه‌ها، به معرفی هرچه بهتر کتاب‌های مفید، سازنده و جریان‌ساز در جامعه تبدیل و زمینه‌ساز ارتقای سطح آگاهی عمومی شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل در پایان تأکید کرد: انتظار داریم خبرگزاری مهر استان اردبیل همچون گذشته، یار و یاور کتاب، کتابداران و کتاب خوانان باشد و در مسیر معرفی خدمات کتابخانه‌ای، همراهی مؤثر و مداومی با کتابخانه‌های عمومی استان داشته باشد.

کد مطلب 6912340

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