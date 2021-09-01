صادرات ۵۶میلیون دلاری کالا ازگمرکات گلستان/واردات ۴۶درصد رشد یافت

سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در پنج ماهه نخست امسال ۱۸۵ میلیون و ۲۴۳ هزار کیلوگرم کالا به ارزش ۵۶ میلیون و ۸۴۰ هزار دلار کالا از گمرکات استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر حجمی ۲۳۳ درصد و از نظر دلاری ۴۶ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات گلستان افزود: همچنین طی این مدت چهار میلیون و ۲۴۵ هزار کیلوگرم کالا به ارزش ۱۳ میلیون و ۵۸ هزار دلار به استان وارد شده که افزایش ۹ درصدی از نظر حجمی و افزایش ۴۶ درصدی از نظر ارزش دلاری را شاهد هستیم.

وی بیان کرد: حجم ترانزیت خارجی هم سه میلیون و ۵۱۱ کیلوگرم کالا به ارزش هشت میلیون و ۱۱۸ هزار دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸۶ درصد از نظر وزنی و ۱۸۴ درصد از نظر ارزش دلاری رشد داشته است.

حسینی اضافه کرد: درآمد وصولی گمرکات استان در پنج ماه ابتدایی سال، ۲۵۰ میلیارد ریال بوده که افزایش ۳۱۵ درصدی اتفاق افتاده است.

مدیرکل گمرکات گلستان گفت: عمده کالاهای وارداتی ماشین آلات خط تولید و پارچه بوده که از ترکمنستان، چین و ترکیه وارد استان شده است.

وی اضافه کرد: عمده کالاهای صادراتی هم شامل لبنیات، پسته، سیمان و پلی استایرن بوده که به کشورهای عراق، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان صادر شده است.