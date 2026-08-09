به گزارش خبرنگار مهر، آتشسوزی در بخشهایی از جنگلهای شهرستان بهشهر از ساعاتی قبل آغاز شده و طبق گزارشهای اولیه، حریق بهصورت پراکنده در نقاطی از عرصههای جنگلی در حال گسترش است.
نیروهای هلالاحمر، آتشنشانی و عوامل مرتبط با منابع طبیعی با حضور در محل، عملیات مهار، کنترل و جلوگیری از سرایت آتش به دیگر بخشهای جنگل را آغاز کردهاند.
شرایط جغرافیایی منطقه، پوشش گیاهی متراکم و وزش احتمالی باد از جمله عواملی است که میتواند روند کنترل حریق را دشوار کند و نیروهای عملیاتی در تلاش هستند تا از گسترش دامنه آتش جلوگیری کنند.
تاکنون اطلاعات دقیقی درباره علت وقوع این آتشسوزی، وسعت نهایی حریق و میزان خسارتهای احتمالی اعلام نشده و جزئیات بیشتر پس از بررسیهای میدانی اطلاعرسانی خواهد شد.
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