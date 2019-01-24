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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

قاسمی:

امیدواریم مشکلات سیاسی ونزوئلا با راههای قانونی حل و فصل شود

امیدواریم مشکلات سیاسی ونزوئلا با راههای قانونی حل و فصل شود

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: امیدواریم هر گونه اختلاف و مشکل سیاسی در ونزوئلا توسط مردم و دولت این کشور با بکارگیری راهکارهای قانونی و مسالمت آمیز هر چه سریع تر حل و فصل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با توجه به حوادث سیاسی داخلی اخیر ونزوئلا و دخالت های علنی و نامشروع آمریکا در امور آن کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در مقابل هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا یا هر اقدام نامشروع و غیر قانونی هم چون تلاش برای کودتا و اقدامات ضد مردمی، از دولت و ملت این کشور حمایت می کند.

وی افزود: ما امیدواریم هر گونه اختلاف و مشکل سیاسی در ونزوئلا توسط مردم و دولت این کشور با بکارگیری راهکارهای قانونی و مسالمت آمیز هر چه سریع تر حل و فصل شود.

کد مطلب 4522413
محمد مهدی ملکی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      شما گه باغبونید باغچه خودتونو بیل بزنید

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