امیدواریم مشکلات سیاسی ونزوئلا با راههای قانونی حل و فصل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با توجه به حوادث سیاسی داخلی اخیر ونزوئلا و دخالت های علنی و نامشروع آمریکا در امور آن کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در مقابل هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا یا هر اقدام نامشروع و غیر قانونی هم چون تلاش برای کودتا و اقدامات ضد مردمی، از دولت و ملت این کشور حمایت می کند.

وی افزود: ما امیدواریم هر گونه اختلاف و مشکل سیاسی در ونزوئلا توسط مردم و دولت این کشور با بکارگیری راهکارهای قانونی و مسالمت آمیز هر چه سریع تر حل و فصل شود.