آسیب طولانی شدن تعطیلی دولت آمریکا/تجارتمان آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت بوئینگ با ارسال بیانیهای ایمیلی به سیانبیسی هشدار داد: طولانی شدن تعطیلی دولت آمریکا میتواند، به تجارت این شرکت و کل صنعت هوانوردی آسیب بزند.
طبق گزارش سیانبیسی، بزرگترین تولیدکننده هواپیما در جهان اعلام کرده است که تعطیلی بخشی از خدمات دولت آمریکا، تا به این لحظه تاثیر مادی بر تجارت این شرکت نداشته است، اما ادامه آن ممکن است باعث آغاز فشار بر کارایی عملکرد شرکت شده و چالشهای دیگری را برای صنعت هوانوردی به وجود بیاورد.
شرکت بوئینگ به تماس رویترز برای ارائه توضیحات پاسخ فوری نداد.
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