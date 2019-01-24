هیات های تجاری استان های همدان و البرز  به عمان سفر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دو هیات تجاری بازرگانی متشکل از تجار و بازرگانان استان های همدان و البرز به سرپرستی روسای اتاق های بازرگانی مذکور متشکل از فعالین بخش تجاری و صنعتی در حوزه های مختلف صنعتی و کشاورزی در محل سفارت ایران با حجه الاسلام نوری شاهرودی سفیر ایران در عمان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار سفیر ایران ضمن خوش آمدگویی به هیات مذکور، گزارش مختصری درخصوص توسعه مراوادات تجاری و اقتصادی فیمابین ایران و عمان ارائه کرد و بر آمادگی سفارت جهت ارائه هرگونه کمک و حمایت از بخش خصوصی ایران در راستای توسعه و گسترش روابط تجاری میان دو کشور تاکید کرد.

در ادامه روسای اتاق های بازرگانی همدان و البرز ضمن تشکر از میزبانی و هماهنگی سفارت ایران جهت انجام این سفر، استانهای همدان و البرز را استان هایی با پتانسیل های بسیار خوب بخصوص در زمینه محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی و خشکبار اعلام و آمادگی برای صادرات اینگونه محصولات به عمان را اعلام کرد.

خاطرنشان می سازد که این هیات طی سفر خود به عمان، با مسئولین مناطق آزاد عمان، سازمان سرمایه گذاری عمان و تجار و بازرگانان عمانی نیز دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدارها، راه های تقویت و گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری فیمابین، بررسی شد.