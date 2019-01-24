فرودگاه امام در رباط کریم قرار دارد اما عوارض آن را ری می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن نوروزی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست مشترک مسئولین اجرایی شهرستان رباط کریم با استاندار تهران طی سخنانی گفت: فرودگاه بین المللی امام خمینی در اراضی رباط کریم واقع شده اما عوارض به شهرستان ری می رسد و مردم رباط کریم هم باید از این عوارض منتفع شوند، اگر به دنبال درآمدد پایدار هستیم قطعا باید این فرودگاه بین المللی و شهرستان رباط کریم را منطقه آزاد اعلام کنیم.

نماینده مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: می توان با تامین بودجه طرح شبکه اصلی کاناب آب «محمدیه» به دشت رباط کریم حدود ۵ هزار هکتار را سرسبز کرد.

وی افزود:درخواست ایستگاه مترو در حکیم آباد رباط کریم را داده ایم و امیدواریم تا اردیبهشت آینده متروپرند راه اندازی شود.

نماینده مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آرامستان رباط کریم با توجه به جمعیت این شهرستان یکی از ضروریات رباط کریم است.