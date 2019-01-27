به گزارش خبرگزاری مهر، فرانکی دی‌یانگ، ستاره‌ای که در روزهای گذشته توجه تیم‌های مطرح اروپایی را به خود جلب کرده بود در نهایت تصمیم گرفت از بین دو تیم بارسلونا و پاری‌سن ژرمن که جدی‌ترین مشتریانش بودند تیم اسپانیایی را انتخاب کند.

به همین دلیل تیم فرانسوی که طعم شکست را چشیده دوست دارد از بارسا انتقام بگیرد. این تیم که پیش از این هم نیمار را با فعال کردن بند فسخ قرارداد به خدمت گرفته بود، تصمیم دارد یکی از ستاره‌های دیگر بارسا را به خدمت گیرد، فیلیپه کوتینیو.

مطبوعات فرانسه بعد از ناکامی پاری‌سن ژرمن در جذب دی یانگ مدعی شدند که ناصر الخلیفی تصمیم دارد ستاره برزیلی بارسا را به خدمت گیرد تا جنگ تبلیغاتی را به این تیم نبازد.

دنیل ریولو، روزنامه نگار مطرح در توئیترش نوشته کوتینیو در بارسلونا در بهترین شرایط و در دوران اوجش نیست و با وجود این که قراردادش با بارسا تا ژوئن ۲۰۲۳ اعتبار دارد، تیم فرانسوی تصمیم دارد از این ضعف استفاده کند و برای جذبش اقدام کند. رقم فسخ قرارداد کوتینیو در بارسلونا ۴۰۰ میلیون یورو است و این بار بعید است بتواند از این راه این بازیکن را به خدمت گیرد.

پی‌اس‌جی پیش از این نیمار را با همین روش و با پرداخت ۲۲۲ میلیون یورو به خدمت گرفته بود. این بار البته بعید است بتواند ۴۰۰ میلیون یورو برای جذب کوتینیو بپردازد.