حزب دموکرات آزاد کاندیدای انتخابات پارلمان اروپا را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب دموکرات آزاد «نیکلا بیر» دبیرکل این حزب را به عنوان کاندیدای اصلی حزب در انتخابات پارلمانی ماه می معرفی کرد.

این در حالی است که حزب دموکرات آزاد اروپا خواهان اعمال پاره ای اصلاحات در سیاست های جاری اروپا بوده و آن را از اولویت های کاری خود در دوره بعدی پارلمان اعلام کرده اند.

گفتنی است در پارلمان اروپا احزاب ملی موجودیت خود را از دست داده و تقریباً تمام کاندیداهای احـزاب ملی به گروههای سیاسی موجود در پارلمان اروپا می پیوندند.

انتخابات پارلمانی پیش رو در ماه می ۲۰۱۹ برگزار می شود. در حال حاضر در مجموع ۷۵۱ عضو پارلمان اروپا (MEP) نمایندگی ۵۰۰ میلیون نفر از ۲۸ کشور عضو را برعهده دارند.