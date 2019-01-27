بررسی نرخ عوارض طرح ترافیک در سال ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امروز شورای شهر تهران به بررسی تعیین عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در سال ۹۸ اختصاص دارد.

نخستین دستور این جلسه شورای شهر تهران به بررسی تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده های مرکزی شهر تهران در سال ۹۸ اختصاص دارد که اعضای شورای شهر تهران به بررسی و تصمیم گیری در خصوص آن می پردازند.

همچنین عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع شهر تهران در سال ۹۸ موضوع دیگری است که اعضای شورای شهر تهران باید این نرخ را نیز تعیین کنند.

تعیین عوارض محلی فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران و همچنین اصلاحیه موصوبه مربوط به اخذ عوارض تامین پارکینگ های تعهدی در مناطق ۲۲ گانه و چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند سه موضوع دیگری است که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

اصلاحیه مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران، اصلاحیه مصوبه تعیین حق بهره برداری از غرفه‌ها به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران دو موضوع بعدی این جلسه شورا خواهد بود.

انتخاب نماینده شورا برای حضور در کمیته سیاستگذاری تملک، مرمت و بهره برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت فرهنگی در شهر تهران، انتخاب نماینده تشکل های غیر دولتی در زمینه مسائل سالمندی و انتخاب نماینده ستاد هماهنگی شورایاری ها برای حضور در ستاد شهر دوستدار سالمند سه دستور دیگر این جلسه بوده و در نهایت سه پرونده تشخیص باغات در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار دارد.