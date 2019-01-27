عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک روز سه شنبه بررسی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به مصوبات جلسه علنی امروز گفت: امروز یک لایحه دوفوریتی از سوی شهرداری به شورای شهر ارسال شد که به بحث تخفیف به بدهکاران در عوارض تردد در محدوده‌های ممنوع تهران برمی‌گشت اما با توجه به نظرات اعضای شورا قید دوفوریت این لایحه تبدیل به یک فوریت شد. این لایحه برای این است که بدهکاران عوارض تردد در محدوده تردد ممنوع تهران بتوانند بدهی خود را تا پایان سال ۹۷ تسویه کنند.



علی اعطا افزود: اگر این لایحه به صورت دوفوریت بررسی می‌شد در همین جلسه در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کردیم اما قرار شد به صورت یک فوریت بررسی شود و بنابراین به کمیسیون‌های شورا می‌رود و در هفته آتی برای بررسی به صحن شورای شهر می‌آید. هر سال عوارض باید تا ۱۵ بهمن به تصویب برسد و قید دوفوریتی به همین دلیل بود. عوارض دیگر هم امروز به همین دلیل به صورت دوفوریت مطرح شدند.



سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مبحث دیگری که در جلسه امروز بررسی شد، لایحه تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده‌های مرکزی تهران در سال ۹۸ بود، اظهار کرد: شهرداری یک لایحه یک فوریتی به شورای شهر ارسال کرده بود و یک فوریت به تصویب رسید. قرار است نرخ عوارض تردد در جلسه آتی به صحن شورا بیاید و در رابطه با افزایش احتمالی عوارض تردد در طرح ترافیک در این جلسه تصمیم‌گیری شود. پیشنهاد اولیه در این لایحه افزایش ۲۰ درصدی نرخ عوارض تردد در طرح ترافیک است که قرار است این مبلغ صرف حمل و نقل عمومی شود.



وی با اشاره به اینکه موضوع بعدی که در صحن شورای شهر تهران بررسی شد پارکینگ‌های تعهدی در بازه زمانی ۸۸ تا ۹۲ بود گفت: شورای شهر در گذشته به خاطر کسری پارکینگ به بیش از ۶ هزار واحد پارکینگ مجوز داده است و چهار هزار مورد از آنها تا سال ۹۲ عوارض خود را پرداخت کرده‌اند اما در خصوص بیش از دو هزار واحد پارکینگ تعیین تکلیف نشده و تعداد زیادی ساختمان به علت کسری پارکینگ نمی‌توانند پایان کار بگیرند.



اعطا ادامه داد: شهرداری لایحه‌ای داده بود تا این دو هزار واحد عوارض را پرداخت کنند و در محل دیگری برای آنها پارکینگ در نظر گرفته شود تا پایان کار بگیرند. این لایحه نیز در جلسه امروز شورا مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.



سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: بحث چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند موضوع دیگری بود که در جلسه امروز به تصویب رسید ما دو سال در این حوزه افزایش نرخ نداشته‌ایم و مجموعه‌ای از اعتراضات نسبت به آنچه سال پیش تصویب شده بود وجود داشت. این اعتراضات حاکی از این بود که عوارض پسماند برای برخی واحدها تا سه برابر بالا رفته است. بعضی آیتم‌ها که در این محاسبه دخیل بود باعث شده بود این افزایش ناگهانی اتفاق بیفتد. در مصوبه جدید این موضوع را اصلاح کردیم، نرخ عوارض پسماند برای واحدهای مسکونی از ۴۱ هزار و ۱۰۰ تومان تا ۱۵۴ هزار تومان است که بر مبنای منطقه محاسبه می‌شود. فاکتور اصلی در این محاسبه منطقه است و مساحت در آن تاثیری ندارد. در بحث تفکیک از مبدا هم مقرر شد تا شهرداری هر سه ماه یک بار یک گزارش فصلی به شورا ارائه دهد.



سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه دستور آخر جلسه امروز اصلاحیه مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران بود گفت: کلیات این لایحه که به بحث ساماندهی تبلیغات و تابلوهای تبلیغاتی برمی‌گردد، در جلسه امروز به تصویب رسید.



وی همچنین در خصوص تأخیر شهرداری در تحویل بودجه به شورای شهر گفت: تاکید شهردار بر این است که بودجه به صورت عملیاتی نوشته شود. برنامه پنج ساله سوم شهرداری اخیرا تصویب شده و بودجه ۹۸ شهرداری یک برش یک ساله از این برنامه است و انتظار داریم بودجه به صورت عملیاتی نوشته شود. امیدواریم ظرف دو هفته آینده بودجه را از شهرداری دریافت کنیم.